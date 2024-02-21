Женщина на 28 неделе беременности озадачила, как втягивает немалый живот – видео

По ее мнению, этот трюк поможет ей во время родов.

Будущая мама ошарашила пользователей, как может втянуть живот на 28-й неделе беременности.

Кэт готовится встретить на свет своего первого ребенка и сейчас она думает о разных способах помочь себе во время болезненного родильного процесса.

В частности, она показала, как тренирует свои мускулы. В видео на TikTok будущая мама сделала вид, что ее живот – это "воздушный шарик", и "выпустила из него воздух", медленно втягивая живот. По мере того, как она это делала, ее живот становился все меньше и меньше, пока практически совсем не исчез.

"Держу тазовое дно задействованным = не выгляжу беременной, когда тренирую пресс", — подписала она видео.

Ошеломленные пользователи поинтересовались, не больно ли ей, на что она ответила: "Нет, на самом деле это очень хорошо, чтобы подготовить ваше тело к родам и послеродовому периоду! Вот как вы задействуете свое тело во время беременности".

Тем временем, другие беременные женщины попытались повторить этот трюк: "Я сделала это и мне буквально показалось, что я сделала 30 приседаний", "Я не могла дышать 10 минут", "У меня 16 недель, но я не могу втянуть живот!".

Напомним, репродуктолог тайно оплодотворил своей спермой 22 женщин, которых лечил от бесплодия. На врача подали в суд.

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