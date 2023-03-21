Женщина на девятом месяце беременности повергла в шок, быстро пробежав немалую дистанцию (видео)

Американка Макенна Майлер ошеломила своей пробежкой.

Находящаяся на девятом месяце беременности спортсменка решила, что ее интересное положение не будет препятствием для тренировок и приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике в Калифорнии.

Она пробежала 1,6 км всего за 5 минут 17 секунд. Об этом пишет ladbible.com.

Интересно, что Макенна продолжала тренироваться еще во время своей первой беременности. И вот 30-летняя женщина вышла на трассу, чтобы проверить, сможет ли она побить последний рекорд во время беременности. Ей это удалось на восемь секунд. Во время первой беременности Майлер преодолела дистанцию за 5 минут 25 секунд.

"Я думала, что тренироваться во время беременности — обычное дело, но оказалось, что многие люди думают, что это ненормально. По большей части, это связано с генетикой — я знаю нескольких забеременевших замечательных бегунов, и их таз просто не выдержал бега. Некоторые спрашивали, как я могу это сделать на девятом месяце беременности, когда они едва могут встать с дивана. Во многом это связано с тем, как вы укрепляете свое тело перед беременностью – я тоже бегала до беременности, что мне помогло", — поделилась спортсменка.

До беременности она тренировалась шесть дней в неделю. Когда же Майлер ждала первенца, ее муж поспорил с ней, что она не сможет пробежать километр менее чем за 8 минут. Макенна приняла вызов и выиграла спор.

Напомним, украинка Анастасия Покрещук похвасталась "самыми большими в мире скулами". Ей нравится ее внешность, несмотря на критику.

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