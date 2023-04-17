Женщина набрала 77 кило после операции по уменьшению веса: как ей удалось снова похудеть (фото)

Американка Даника Стюарт, живущая в пригороде Роли, Северная Каролина, боролась со своим весом всю жизнь.

39-летняя женщина похудела на 100 фунтов (45 кг) после операции желудочно-кишечного шунтирования 20 лет назад. Но она набрала весь вес снова в последующие годы и еще 70 фунтов после рождения своего третьего ребенка. Об этом пишет Insider.

Ее родственная история диабета 2-го типа, тесно связанная с ожирением, является важной причиной того, почему она хочет похудеть и удержать свой вес.

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Стюарт худела и набирала вес на разных диетах в течение лет и достигла того пика, когда хотела пройти ревизию своей операции по шунтированию желудка, которая предназначена для помощи людям, набравшим вес после начальной процедуры.

Но она решила попробовать препарат после того, как ее муж рассказал о новом лекарстве для похудения. Он первоначально был разработан как лекарство от диабета, но в 2021 году был одобрен FDA для снижения веса.

В июне в 2022 году врач Стюарт назначил ей этот препарат, покрываемый страховкой ее мужа.

"В результате оказалось, что лекарство было очень успешным и позволило мне чувствовать себя лучше, чем когда-либо, даже после операции на желудочно-кишечном тракте", — сказала Стюарт. Но она знает, что ее доступ к лекарству может зависеть от страховых компаний в будущем.

Стюарт сбросила 104 фунта за первые девять месяцев лечения.

Фото: insider.com

Дозу постепенно увеличивают, пока человек не достигнет 2,4 мг в неделю. В начале, когда доза была низкой, эффекты были медленными, по словам Стюарт, и в течение первых нескольких месяцев она отслеживала калории и макронутриенты.

Среди побочных эффектов могут быть тошнота, диарея и сухость во рту, но для Стюарт наиболее проблемным стал запор, который появлялся каждый раз, когда она повышала дозу, а также легкая тошнота.

Но самым большим изменением для Стюарт, и той, которая не произошла после желудочно-кишечного шунтирования, было исчезновение "пищевого шума" в ее голове.

"Я даже не осознавала, что у меня такое пищевое расстройство, пока не начала принимать этот препарат", — сказала Стюарт. Она больше не беспокоится о том, что она собирается съесть или чувствует вину за то, что она съела, а вместо этого ест интуитивно.

После приема препарата в течение почти года Стюарт трудно сказать, наслаждается ли она пищей, потому что всегда приемы пищи сопровождались чувством вины. Она все еще с нетерпением ждет кофе каждый день и иногда испытывает желание к еде, но в целом она думает, что меньше получает удовольствие от еды, чем раньше.

"Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть", — сказала Стюарт.

Фото: insider.com

Стюарт считает, что она потребляет примерно 1000 калорий в день (половина рекомендуемого количества для взрослых женщин), и это потому, что она сознательно старается есть, по ее словам. Она ест протеиновый батончик первым утром, потому что в противном случае она забудет поесть, протеиновый коктейль посреди дня и все, что ее семья ест на ужин. Согласно Академии питания и диететике, очень низкокалорийные диеты, независимо от того, испытывает ли человек голод или нет, могут привести к недоеданию и дефициту питательных веществ.

Иногда Стюарт решает что-то съесть только потому, что оно выглядит вкусно, но довольствуется после двух-трех укусов. Препарад создал "выключатель", ранее не существовавшего, заявляет она.

Стюард чувствует гораздо больше энергии, чем раньше, и теперь может бегать вверх и вниз по лестнице и работать упорно над своим бизнесом, рассказала она. Ее самочувствие значительно улучшилось, хотя она признается, что испытывает проблемы с дисморфией тела и ей сложно привыкнуть к своему новому телу после того, как провела большинство своей жизни с избыточным весом.

Стюарт не хочет терять слишком много веса и приняла тот факт, что может остаться на препарате на всю жизнь, поскольку пациенты набирают вес, когда они прекращают принимать его.

"Я предпочитаю быть на лекарственном средстве в течение всей жизни, чем иметь проблемы, которые у меня были раньше, и надеяться на решение проблем со здоровьем", — сказала она.

Напомним, 20-летняя девушка, евшая восемь упаковок чипсов в день, похудела на 79 кг. Стало известно, как ей это удалось.

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