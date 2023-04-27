Женщина начала кормить 1,5-летнего ребенка сверчками: зачем она это делает

По ее словам, ребенок не заметил разницу между мясом и насекомым.

Канадская кулинарная писательница Венера Калами рассказала, что начала кормить 1,5-летнего ребенка сверчками.

Об этом пишет insider.com.

Женщина отметила, что всегда была из тех людей, которые готовы попробовать что угодно, включая энтомофагию, также известную как поедание насекомых. Она отведала все от жареных ножек тарантула до скорпиона на палочке. Также она ела сверчков и муравьев, когда путешествовала по таким странам, как Таиланд и Вьетнам. Это ей понравилось и, вернувшись домой в Торонто, она решила добавить в пищу своего 18-месячного ребенка сверчков.

"Честно говоря, к этому меня подтолкнула не только авантюра, но и практичность – я хотела сократить счета нашей семьи за продукты. С появлением ребенка наши расходы на питание выросли примерно до 250-300 долларов в неделю. Теперь мне удалось сократить свой счет примерно до 150-200 долларов в неделю", — рассказала она.

Женщина кормит 1,5-летнего ребенка сверчками / Фото: insider.com

Сертифицированный педиатр-диетолог и специалист по питанию говорит, что из соображений безопасности сверчков можно "модифицировать" до безопасной формы или консистенции для младенцев.

"Вы можете добавлять молотых сверчков в теплые каши или смешивать их с пюре. Поедание жуков может показаться новинкой для многих жителей Северной Америки, но мы многое не принимаем во внимание, потому что они являются источником питательных веществ. В частности, на высококачественный белок, незаменимы жирные кислоты, минералы, такие как железо (у некоторых из них больше, чем в говядине) и цинк, жизненно важные витамины группы В и многое другое", — поделилась она.

Женщина отметила, что всего 2 столовые ложки порошка сверчка обеспечивают 100% суточной потребности ребенка в белке. Все эти питательные вещества поддерживают нейрокогнитивное развитие, помогают предотвратить железодефицитную анемию, питают иммунную функцию и улучшают восприятие вкуса. По ее словам, жуки являются одним из немногих источников клетчатки животного происхождения, которая важна для поддержания пищеварительной системы ребенка.

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Единственное, на что следует обратить внимание при кормлении детей жуками, это аллергия.

"Родители ребенка с аллергией на моллюсков, особенно на ракообразных, также должны проявлять осторожность при совместном использовании съедобных насекомых, поскольку это может привести к повышенному риску аллергии", — сказала Калами. "У нашего малыша нет аллергии или диетических ограничений, поэтому мы приступили к дегустации насекомых в течение трех недель".

Сначала женщина "хоронила" сверчков в еде. Да, она давала ребенку слойки с сыром и сверчком, а потом — целых жареных насекомых.

В будущем она планирует готовить малышу муравьев и червей. По словам Калами, они являются фантастическим источником белка и других основных питательных веществ, в которых нуждаются дети, такие как железо и цинк.

Напомним, невеста узнала об измене любимого и разделась посреди улицы. Женщина снабжала своего жениха, а тот на подаренной ею машине катался на свидание с любовницей.

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