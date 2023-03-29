Женщина начала зарабатывать, продавая свои "газы" в баночке: сколько это стоит

Девушка из OnlyFans продает свои "газы" за 20 долларов за банку. Она утверждает, что это приносит неплохую прибыль.

Об этом пишет Daily Star.

Киаракити из Гонконга — или Кики в социальных сетях — зарабатывала, продавая свой собственный "биологический газ" в хорошо упакованных баночках фанатам в разделе своего сайта под названием "Ароматы и всякая всячина".

Баночку с "биологическим газом" Кики можно было купить за 20 долларов. Сейчас она приостановила свои продажи, заявив, что "газ" пока закончился.

Фото: The Daily Star

Теперь смущенные фаны интересуются, когда снова можно будет приобрести удивительную покупку.

Напомним, скандальная певица голышом прыгнула к фанатам и избила микрофоном сладострастного мужчину.

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