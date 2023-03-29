Женщина начала зарабатывать, продавая свои "газы" в баночке: сколько это стоит

Женщина зарабатывает на странных капризах своих клиентов.
Девушка из OnlyFans продает свои "газы" за 20 долларов за банку. Она утверждает, что это приносит неплохую прибыль.
Об этом пишет Daily Star.
Киаракити из Гонконга — или Кики в социальных сетях — зарабатывала, продавая свой собственный "биологический газ" в хорошо упакованных баночках фанатам в разделе своего сайта под названием "Ароматы и всякая всячина".
Баночку с "биологическим газом" Кики можно было купить за 20 долларов. Сейчас она приостановила свои продажи, заявив, что "газ" пока закончился.
Теперь смущенные фаны интересуются, когда снова можно будет приобрести удивительную покупку.
Напомним, скандальная певица голышом прыгнула к фанатам и избила микрофоном сладострастного мужчину.
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