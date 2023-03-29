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Женщина начала зарабатывать, продавая свои "газы" в баночке: сколько это стоит

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
729
Время на прочтение
1 мин
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Женщина начала зарабатывать, продавая свои "газы" в баночке: сколько это стоит

Фото: The Daily Star

Женщина зарабатывает на странных капризах своих клиентов.

Девушка из OnlyFans продает свои "газы" за 20 долларов за банку. Она утверждает, что это приносит неплохую прибыль.

Об этом пишет Daily Star.

Киаракити из Гонконга — или Кики в социальных сетях — зарабатывала, продавая свой собственный "биологический газ" в хорошо упакованных баночках фанатам в разделе своего сайта под названием "Ароматы и всякая всячина".

Баночку с "биологическим газом" Кики можно было купить за 20 долларов. Сейчас она приостановила свои продажи, заявив, что "газ" пока закончился.

© The Daily Star
Фото: The Daily Star

Теперь смущенные фаны интересуются, когда снова можно будет приобрести удивительную покупку.

Напомним, скандальная певица голышом прыгнула к фанатам и избила микрофоном сладострастного мужчину.

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Дата публикации
Просмотры
729
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