Женщина наложила в шорты во время марафона, но установила новый рекорд

Спортсменка сказала, что ей "плевать" на этот инцидент и она его не стесняется.

В Калифорнии 31-летняя энтузиастка бега Тамара Торлкасон преодолевала пляжный марафон Long Beach Mountains 2 в Оджае, когда очутилась в затруднительной ситуации.

Об этом сообщает Daily Star.

Однако женщина не была смущена тем, что бегла с фекалиями в шортах, ведь пересекла финишную прямую с новым личным рекордом.

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"Тренировки происходили очень хорошо – я знала, что нахожусь в действительно хорошей форме", – поделилась спортсменка.

Тамара была полна решимости установить новый рекорд после своего первого послеродового возвращения к гонкам в 2018 году.

Во время преодоления марафона на отметке 13 миль тело Тамары умоляло ее пойти в туалет, однако она продолжала бежать.

"Я подумала: "Я не знаю, можно ли гадить во время бега, но я попробую". Я не хотела, чтобы одна фекалия все испортила", — рассказала женщина.

Чтобы продолжать стремительный темп, Тамара справила нужду в середине гонки прямо в свои шорты. После этого она чувствовала себя "намного лучше" и в стремительном темпе пробежала еще 13 миль.

Фото: tamaratorlakson/Instagram

В конце концов она "переплюнула" свое предыдущее самое быстрое время, пробежав марафон за три часа и семь минут.

Тамара сказала, что ей "плевать" и она не стесняется этого инцидента.

Когда женщина пересекала границу финиша, то даже кричала своей семье: "Я покакала в свои штаны!"

Спортсменка отправилась приводить себя в порядок сразу после окончания гонки.

Напомним, в Непале 47-летний мужчина запихнул себе в анус стакан с водой и проходил так несколько дней. Ему пришлось обратиться за помощью к врачам из-за запоров.

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