Женщина наняла киллера, чтобы убить своего женатого любовника: присылала интимные фото, а он игнорировал

В Великобритании 43-летняя Гелен Хьюлетт заплатила 20 тысяч фунтов стерлингов, чтобы киллер убил ее женатого любовника 50-летнего Пола Белтона.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Женщина и мужчина работали на одной из фабрик замороженных продуктов. Там между парой вспыхнул роман, однако Пол сразу решил прекратить отношения, поскольку он был женат. Для этого британец даже сменил место работы. Однако женщина очень зациклилась на любовнике: она следила за его жизнью и присылала интимные фото, которые мужчина игнорировал. Также она постоянно говорила, что Пол совершает сексуальное насилие над женщинами.

Впоследствии женщина через один из сайтов решила нанять киллера, чтобы он убил ее любимого. Женщина просила обставить все, как "несчастный случай". Она согласилась заплатить убийце 20 тысяч фунтов стерлингов.

После этого женщину задержали, на суде она убеждает, что "не хотела нанести вред мужчине". Слушание по делу продолжается.

Напомним, в Австралии сестры-близнецы Анна и Люси Десинк пытаются забеременеть от общего жениха Бена Бирна, чтобы вдвоем "почувствовать опыт материнства".

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