Женщина, написавшая щемящую книгу о своем покойном муже, получила пожизненное лишение свободы: причина шокирует

Кури и Эрик Ричинс / © The Mirror US

Реклама

Американка Кури Ричинс, которая написала детскую книгу о горе после смерти своего мужа Эрика Ричинса, была приговорена к пожизненному заключению после того, как ее признали виновной в его убийстве

Об этом пишет mirror.co.uk.

35-летняя Кури Ричинс в марте 2022 года убила своего 39-летнего мужа Эрика Ричинса, отравив его напитком с фентанилом в их доме вблизи Парк-Сити, штат Юта. В марте этого года агент по недвижимости была признана виновной в убийстве с отягчающими обстоятельствами, покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами, мошенничестве и подделке документов. Суд установил, что Ричинс также пыталась отравить своего мужа сэндвичем, к которому добавила фентанил, в День святого Валентина — за несколько недель до того, как добавила в его напиток пятикратную смертельную дозу синтетического вещества.

Реклама

Прокуроры заявили, что ее бизнес по перепродаже недвижимости имел долги на сумму 4,5 млн долларов и что она планировала построить новую жизнь с другим мужем. Ричинс заключила несколько договоров страхования жизни на своего мужа без его ведома и ошибочно считала, что после его смерти она унаследует его имущество, стоимость которого превышала 4 млн долларов.

Ричинс была арестована в мае 2023 года во время продвижения своей детской книги «Ты со мной?», которая, по ее словам, имела целью помочь людям, в том числе ее трем детям, справиться со смертью близкого человека. Она посвятила книгу Ричинсу, назвав его «моим удивительным мужем и замечательным отцом».

Прокуроры показали присяжным текстовые сообщения между Ричинс и ее любовником, в которых она мечтала бросить мужа и получить миллионы в результате развода. Присяжным также показали поисковые запросы с ее телефона, в частности запросы о смертельных дозах фентанила, роскошные тюрьмы и то, как отравление отмечается в свидетельстве о смерти.

Друзья покойного во время суда рассказали, что мужчина подозревал, что его жена хочет его отравить, однако никуда не обращался.

Реклама

Кури Ричинс получила пожизненное лишение свободы. Выступая после вынесения приговора, сестра Эрика Ричинса, Эми Ричинс, сказала, что она «просто очень рада, что мы добились справедливости для моего брата» и что теперь она может сосредоточиться на поддержке его сыновей.

Осужденная обратилась к своим детям, заявив, что очень их любит и никогда бы не покинула. Однако старший сын супругов ответил, что очень скучает по отцу, однако матери он не хочет видеть.

Новости партнеров