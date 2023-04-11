Женщина наполняет дом трупами животных: зачем она это делает

К счастью, шести животных удалось спасти — одного барана, одну овцу и четыре карликовых козы.

В Южной Каролине в доме Дженнифер Мари Ханикутт в строй обнаружила трупы многих животных. Женщину обвиняют в многочисленных случаях пыток животных.

Об этом сообщает Daily Star.

По информации полиции, женщину не видели в доме в течение примерно шести недель, из-за чего 15 животных, за которыми она должна была ухаживать, погибли. Среди умерших животных были четыре собаки, одна кошка, одна домашняя ящерица бородатого дракона, одна курица и восемь коз. Все 15 были описаны как разложенные или скелетные. К счастью, шестерых удалось спасти — одного барана, одну овцу и четыре карликовых козы.

Офис шерифа утверждал, что Ханикутт оставила животных без должного убежища и необходимого для жизни вопреки закону штата.

"На основании доказательств, собранных в ходе расследования, Ханикутт обвинили в лишении животных необходимого пропитания и/или убежища или в бездействии, что привело к смерти некоторых животных. Также его обвинили в том, что оно покинуло некоторых животных, не найдя другого владельца или не обеспечив необходимое для жизни", — говорится в заявлении правоохранителей.

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