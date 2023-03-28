Женщина нашла 4 смертельных существа в своем бассейне (фото)

Австралийка предупредила об опасной находке своих соседей, призвав проверять бассейны перед купанием.

В Австралии женщина заметила в своем бассейне четырех восточных мышевидных пауков, имеющих токсический яд, который может быть опасным для человека.

Об этом сообщает Mirror.

Линда Найт, живущая на северном побережье Нового Южного Уэльса, заметила четырех восточных мышевидных пауков в своем бассейне после сильного дождя. Некоторые мышевидные пауки имеют токсичный яд, который может быть опасным для человека, хотя сообщалось лишь о нескольких случаях серьезных заболеваний.

Заметив пауков, Найт написала в Facebook: "Пожалуйста, всегда проверяйте свои бассейны, прежде чем прыгать, особенно после дождя. После последних дней дождя у нас было 4 проклятых случая".

Женщина также сообщила, что регулярно замечает восточных мышевидных пауков в своем бассейне и обычно достает их с помощью совка для листьев.

"Долгое время их не было, но весь прошедший в последнее время дождь, очевидно, воскресил их", — добавила Найт.

Как пояснили в Австралийском музее, пауков-мышей часто путают с пауками-лейками. Основные отличия между этими двумя видами заключаются в том, что лейкообразные пауки имеют очень длинные пряди – два отростка на конце брюшка, а самцы – шпору на второй ножке.

В то же время брюшко мышевидных пауков может быть равномерно черным или темно-синим, или черным со светло-серым или белым пятном сверху. Голова такого паука очень широкая, блестящая и черная, иногда с алыми или оранжево-красными челюстями и областью глаз. Самки крупнее, более коренастые, чем самцы.

Фото: Unsplash

Мышевидные пауки встречаются на большей части материковой Австралии обычно с конца лета до апреля-мая. Они часто попадают в загородные бассейны.

Из-за потенциальной токсичности пауков в случае укуса человеку следует оказать первую помощь.

Напомним, на популярном пляже в Сиднее женщину укусил смертельный синий кольчатый осьминог.

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