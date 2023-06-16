Женщина нашла бутылку с посланием, выпущенную в море 34 года назад: известно, кто его написал - фото

Женщина из канадской провинции Квебек обнаружила на пляже бутылку с посланием.

Как выяснилось, ее выбросил в море мужчина с острова Ньюфаундленд 34 года назад, пишет saltwire.com.

Труди Шеттлер рассказала, что гуляла со свекровью по пляжу недалеко от своего коттеджа в Пагуачиу, когда нашла на камнях бутылку с запиской, датированной 29 мая 1989 года — за 34 года и одну неделю до того дня, когда она нашла это.

Бутылка с посланием / Фото: facebook.com/trudy.s.mckinnon

Шеттлер поделилась, что в бутылку попало немного воды, поэтому записка, написанная на обороте пачки сигарет, была повреждена.

Впрочем, она смогла разобрать, что бутылку бросили в воду в Фокс-Пойнт, в 16 км от Порт-о-Шуа, Ньюфаундленд, но смогла разобрать всего несколько букв имени автора.

Труди разместила фотографии своей находки в Facebook, где ими поделились почти 200 раз, прежде чем они попали в поле зрения мужчины по имени Рик Хэмлин из Порт-о-Шуа.

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"Как только я это увидел, я сразу понял, что написано, и сказал: "Это папа", — поделился Хэмлин.

Рик рассказал, что его отец Гилберт был хорошо известен тем, что во время рыбалки запускал сообщения в бутылках – всегда написанные на обороте сигаретных пачек – в воду. Гилберт Хэмлин скончался два года назад в возрасте 72 лет.

Рик сказал, что бутылка Шеттлер – первая, которую он знает, которую когда-то нашли.

Со своей стороны женщина сказала, что пришлет бутылку Хэмлину, который планирует поставить ее на могилу отца.

"Боже мой, разве он не хотел бы сказать, что кто-то наконец-то получил его сообщение после всех этих лет", — сказал мужчина.

Напомним, у берегов Греции обнаружили британский подводный корабль времен Второй мировой. Сверхсекретная лодка была обнаружена через 20 лет поисков.

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