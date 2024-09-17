Женщина нашла человеческий орган в прянике: что это было (фото)

Тем временем производители говорят, что "невозможно", чтобы что-то проскользнуло через рентгеновский контроль.
В Китае американская сеть супермаркетов Sam's Club находится под следствием после того, как клиентка нашла человеческий зуб в прянике, приобретенном в материковом филиале.
Об этом пишет SCMP.
Женщина поделилась кадрами, где виден зуб в прянике с мясной начинкой стоимостью 30 юаней (4 доллара США), приобретенном в городе Чанчжоу.
Женщина сказала, что зуб не принадлежал никому из членов ее семьи и что она сообщила об инциденте в полицию.
Сотрудник Sam's Club в Чанчжоу сообщил, что компания расследует этот случай.
Со своей стороны, производитель сообщил, что "невозможно, чтобы зуб был смешан с мясной начинкой". Представитель компании по фамилии Лю объяснил, что все мясо проходит через фарш и проверяется рентгеновским аппаратом, способным обнаружить фрагменты костей. Лю также отметил, что подобных инцидентов не случалось уже более десяти лет.
С тех пор производитель предоставил видеозаписи с камер наблюдения в Sam's Club и отдел регулирования рынка Чанчжоу для ознакомления. Соответствующий правительственный департамент заявил, что тоже расследует это дело.
Напомним, недавно мама купила 4-летней дочери бургер и была напугана "соусом" внутри. Как оказалось, это был не кетчуп.
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