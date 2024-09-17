Женщина нашла человеческий орган в прянике: что это было (фото)

Тем временем производители говорят, что "невозможно", чтобы что-то проскользнуло через рентгеновский контроль.

В Китае американская сеть супермаркетов Sam's Club находится под следствием после того, как клиентка нашла человеческий зуб в прянике, приобретенном в материковом филиале.

Об этом пишет SCMP.

Женщина поделилась кадрами, где виден зуб в прянике с мясной начинкой стоимостью 30 юаней (4 доллара США), приобретенном в городе Чанчжоу.

Женщина сказала, что зуб не принадлежал никому из членов ее семьи и что она сообщила об инциденте в полицию.

Зуб / Фото: Douyin

Сотрудник Sam's Club в Чанчжоу сообщил, что компания расследует этот случай.

Со своей стороны, производитель сообщил, что "невозможно, чтобы зуб был смешан с мясной начинкой". Представитель компании по фамилии Лю объяснил, что все мясо проходит через фарш и проверяется рентгеновским аппаратом, способным обнаружить фрагменты костей. Лю также отметил, что подобных инцидентов не случалось уже более десяти лет.

Китайские пряники / Фото: Douyin

С тех пор производитель предоставил видеозаписи с камер наблюдения в Sam's Club и отдел регулирования рынка Чанчжоу для ознакомления. Соответствующий правительственный департамент заявил, что тоже расследует это дело.

Напомним, недавно мама купила 4-летней дочери бургер и была напугана "соусом" внутри. Как оказалось, это был не кетчуп.

Читайте также: