Женщина нашла круглое яйцо, которое бывает "одним на миллиард": его можно продать за сотни долларов

В Австралии женщина нашла круглое куриное яйцо, которое бывает "одним на миллиард".

Журналистка Жаклин Фелгейт опубликовала видео в Instagram, где показала оригинальное яйцо. Она рассказала, что обнаружила его в упаковке после похода в продуктовый магазин.

"Я подумала, что поделюсь этой замечательной находкой – в нашей упаковке для яиц мы нашли круглое яйцо, и после быстрого поиска в Google выяснилось, что это одно яйцо на миллиард", – поделилась она.

Оказывается, оно также может стоить большую сумму. Так, в 2015 году британка продала круглое яйцо за 700 долларов.

Заметим, одно из самых дорогих яиц, которые можно купить за деньги, — это яйца вымершей птицы-слона. Им может быть около 800 лет, и они в 200 раз больше куриного яйца. Считается, что птица-слон была около 3 метров в высоту и весила более 440 кг. Родом из Мадагаскара, они были истреблены около 400 лет назад.

В 2013 году неповрежденное яйцо слоновой птицы было продано на Christies за 101 тысячу долларов.

Напомним, женщина показала, как причудливо отомстила начальнику за увольнение с работы. Экс-коллегу, пожалуй, будут еще долго помнить.

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