Женщина нашла на пляже бутылку с посланием времен Второй мировой войны: что там было написано (фото)

Жительница Флориды, которая убирала мусор, выброшенный на берег ураганом Дебби, сделала неожиданную находку – послание в бутылке времен Второй мировой войны.

Об этом пишет People.

46-летняя Сюзанна Фламент-Смит из Тампы рассказала, что она убирала мусор на бульваре Бейшор, когда увидела бутылку.

"В ней был песок, но можно было четко разглядеть надпись, – рассказала она. — Можно было увидеть красивый почерк. Надпись выделялась".

Фламент-Смит открыла бутылку и обнаружила, что к письму прилагались песок, кофейная палочка, гильза от пули и миниатюрное пушечное ядро.

"Мы открыли письмо и увидели, что оно очень потускнело. Кое-что можно было разобрать, и можно было увидеть бланк", — рассказала она.

Письмо времен Второй мировой войны / Фото: Suzanne Flament Smith

Письмо, датированное 4 марта 1945 года, имеет бланк с надписью "Военно-морские силы США, база подготовки десантников в Литл-Крик, штат Вирджиния".

"Дорогой Ли, получил твое письмо вчера, был рад получить от тебя весточку", — начинается письмо.

Сюзанна говорит, что большая часть письма слишком выцвела, чтобы его можно было прочесть, но автор, которого, возможно, звали Крис или Джим, описывает детали, начиная с "радиошколы", и обещает написать на следующий день.

"Я снова иду в школу, радиошколу. Кажется, это очень весело. Ли, мне сейчас придется отпроситься в школу, но мы снова напишем завтра и расскажем тебе, как переезжаем в Норфолк сегодня вечером".

Письмо времен Второй мировой войны / Фото: Suzanne Flament Smith

Американка говорит, что письмо содержит интригующую загадку.

"Мы с мужем так развлекались, пытаясь понять: "Хорошо, они выбросили его с корабля?". Но он говорит: "Нет, там песок". Если его выбросили с Вирджиния-Бич, то почему течение не принесло его обратно к берегу? Какая цель письма? Похоже, что они друзья. Ты прокручиваешь все эти сценарии в голове".

Эйприл Филлипс, офицер ВМС по связям с общественностью, сообщила, что офицеры Объединенной экспедиционной базы Литл-Крик-Форт-Стори проводят расследование, чтобы выяснить, смогут ли они идентифицировать адресанта или получателя письма.

Напомним, в Польше 12-летняя девочка нашла загадочное письмо 1945 года. Он может помочь найти "капсулу времени".

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