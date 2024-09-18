Женщина нашла проход в своей ванной комнате и была напугана тем, что было по ту сторону – видео

Ее друзья опасаются, что кто-то может жить по ту сторону без ее ведома.

Женщина ужаснулась, когда обнаружила тайную комнату за зеркалом в ванной после того, как заметила проблему с потоком воздуха в своей квартире.

Об этом пишет Mirror.

Делясь своим открытием в социальных сетях, она объяснила, как начала замечать из ее ванной комнаты порывы холодного воздуха, и принялась за работу, пытаясь найти источник.

Она сказала: "Я в своей нью-йоркской квартире, и там холодно. Неважно, насколько высока температура, мне холодно. Я захожу в ванную комнату и чувствую, как на меня дует холодный воздух. Там нет вентиляции или чего-то подобного, поэтому я чувствую, что через это дверное отверстие поступает холодный воздух, так что я заклеиваю его скотчем".

Но это не остановило необычный поток воздуха, так что она начала искать ответы в комнате – и тогда обнаружила, что он выходит из-за зеркала в ванной комнате. На втором видео видно, как она снимает зеркало со стены, чтобы обнаружить огромную дыру за ним.

Обращаясь к своим друзьям на видео, она сказала: "Там сзади есть комната". В ответ одна из подруг спросила: "А что если там сейчас кто-то живет?". После этого она решила пролезть сквозь щель в стене, чтобы увидеть, что скрывается с другой стороны. С трудом протиснувшись сквозь отверстие, она принялась исследовать скрытую комнату – и быстро поняла, что это была совсем другая квартира.

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Хотя квартира была в основном пуста, она заметила, что в ней было несколько коробок и мусорных мешков, разбросанных по всему помещению. Она сказала: "Здесь холодно. Ого, это совсем другая квартира". Перед тем, как вернуться, она заперла входную дверь квартиры, сказав, что утром ее арендодатель получит от нее "интересный" телефонный звонок.

Комментируя ее видео, один пользователь сказал: "Я бы просто обеспечил себе это место и имел бы двухместную квартиру бесплатно. Если вы можете подтвердить, что оно практически замуровано и никто об этом не знает, то я за!". Другой человек добавил: "Это одностороннее зеркало?" Третий юзер написал: "Я когда-то знал парня, купившего старое офисное здание. Вскоре он понял, что там не хватает места, и в конце концов обнаружил скрытую пивную 1920-х годов". Еще один пользователь добавил: "Что за чертовщина! Это все на самом деле? Если да, то я бы тайно занял эту квартиру. Судя по всему, она увеличила свою жилую площадь более чем вдвое. Что худшего может произойти?".

Напомним, жуткие находки, которые люди обнаружили в подвалах своих домов. Подвалы старинных домов часто скрывают немало тайн.

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