Женщина нашла родную семью через 35 лет после загадочного исчезновения с рынка — фото

Ребенок / © unsplash.com

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В Китае 37-летняя женщина воссоединилась со своей биологической семьей через 35 лет после исчезновения недалеко от рынка возле собственного дома.

Как пишет SCMP, речь идет о Чжун Фэнлинь, которая в детстве жила вблизи рынка в городе Наннин, в автономном районе Гуанси. Ее родители торговали имбирем и чесноком на местном рынке.

В 1991 году отец привел двухлетнюю дочь с собой в овощной киоск. Из-за работы он не мог постоянно следить за ребенком, поэтому дал ей деньги, чтобы она самостоятельно купила себе еду.

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Пока мужчина работал, маленькая Чжун потерялась среди толпы. Девочка перешла дорогу на другой рынок, где бесследно исчезла.

Плачащего ребенка заметил продавец одежды. Он решил помочь и обратил внимание, что на лице девочки были царапины и шрам.

Мужчина оставил свои контактные данные администрации рынка и попросил через громкоговоритель объявить о найденном ребенке, надеясь, что родители быстро откликнутся.

Однако никто так и не пришел.

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Первые сообщения местных СМИ утверждали, что продавец якобы увез девочку домой, который располагался всего в одной улице от рынка.

Впрочем, позже издание Hongxing News установило другую версию событий. По его данным, после безуспешных поисков семьи на соседнем рынке мужчина забрал ребенка в другой город, где воспитал его под другим именем.

Чжун выросла в любящей приемной семье вместе со старшим братом. Сейчас она замужем и воспитывает восьмилетнюю дочь.

Тем временем, ее биологические родители десятилетиями не прекращали поиски.

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Младшая сестра Чжун зарегистрировала информацию о пропавшей девочке на платформе Baby Come Home — китайской благотворительной инициативе, которая помогает семьям находить пропавших много лет назад детей.

Впрочем, отец женщины так и не дождался этой встречи.

В 2024 году он умер, не осуществив свою величайшую мечту — еще раз увидеть дочь. Как сообщается, незадолго до смерти он спросил младшую дочь: “Ты уже нашла свою сестру?”.

Сама Чжун долгие годы была убеждена, что ее намеренно бросили.

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Такие мысли возникли из-за травм на лице, которые она имела, когда ее нашли. Что именно стало причиной этих повреждений, пока что не сообщается.

Поэтому женщина почти прекратила поиски своих биологических родственников.

Однако волонтеры убедили ее не сдаваться и посоветовали рассказать свою историю.

12 апреля Чжун зарегистрировалась на платформе Baby Come Home, а вскоре получила неожиданный звонок.

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Одна из пользователей обратила внимание, что внешность Чжун очень похожа на ее давно пропавшую сестру.

Впоследствии эксперты провели ДНК-экспертизу, подтвердившую их биологическое родство.

7 июля Чжун приехала в родной город Юлинь, чтобы наконец-то встретиться со своей матерью и другими родственниками.

Держа в руках букет цветов, она крепко обняла маму и со слезами сказала:

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"Я думала, что больше никогда в этой жизни тебя не увижу".

Дочь с мамой / © скриншот с видео

После воссоединения женщина сообщила, что планирует поддерживать тесную связь с биологической семьей, проводить с ней больше времени и регулярно приезжать в гости.

История быстро стала вирусной в китайских социальных сетях, где пользователи начали активно обсуждать обстоятельства исчезновения.

«Их разделяла только одна улица, но они так и не нашли друг друга. Это разрывает сердце», — написал один из комментаторов.

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Впрочем, многие усомнились в официальной версии событий.

«Ни один ответственный отец не отправил бы двухлетнего ребенка самого покупать еду. Если он исчез так близко от дома, почему никто не откликнулся на объявление на рынке? Действительно ли она потерялась, или ее отец бросил ее, а потом пожалел об этом?» – спросил другой пользователь.

В то же время многие призывали не спешить с выводами.

«Что бы ни случилось, ее воспитала любящая семья, и теперь она нашла свою биологическую мать. Она может начать новый этап в своей жизни», – отметил еще один комментатор.

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Напомним, после смерти отца женщина открыла шкаф и наткнулась на неожиданную находку.

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