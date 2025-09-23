Женщина нашла скрытую стену в своем доме и не поверила, что за ней пряталось (фото)

Женщина обнаружила скрытое искусство за стеной в доме 1926 / © pixabay.com

Во время ремонта подвала своего дома в Буффало (США) женщина совершила неожиданное открытие: ее дом скрывал секрет почти столетие. По словам владелицы дома, когда она заглянула за панель, перед ней предстало яркое художественное изображение.

На вебпортале Reddit она выложила фото этого шедевра.

«Мой дом в Кенморе, Баффало, был построен в 1926 году. Мы задумались, когда это изображение было создано, и решили поделиться им, чтобы узнать, находил ли кто-то еще удивительное искусство за стенами», — подписала она фото.

Мурал изображает мужчину на отъезжающем от пары осле и движется в направлении людей, которые ведут разговор.

Старинный мурал Фото: Reddit

Реакция Сети

Пользователи Reddit сразу заметили, что картина выглядит так, будто она «принадлежит мексиканскому ресторану», ведь четыре человека на изображении носят сомбреро.

«Раньше я проводил инспекции домов и видел немало старых домов Баффало, где подвалы когда-то использовались для тайного бизнеса», — написал один из пользователей.

«Самое интересное было три салона красоты, принадлежавшие афроамериканцам в 50–60-х годах — один из них остался полностью нетронутым, потому что внучка унаследовала дом, даже журналы остались на столе. А представьте, как круто, если бы ваш подвал оказался тайным мексиканским рестораном!» — отметил он.

Еще один пользователь посоветовал: «Возможно, стоит обратиться в исторический музей. Они могут рассказать что-нибудь о районе или подсказать, куда искать дополнительную информацию.»

Другой отметил: «Это невероятно! Теперь мне хочется проверить, что спрятано за зеркалами в нашем подвале — их установил кто-то, кто любил заниматься спортом здесь еще три владельца назад».

Еще один пользователь добавил: «Бабушка и дедушка моего мужа жили в доме на Такоме, Северный Баффало. В одной комнате были обои-муралы с пейзажем леса и маленьким водопадом.»

И напоследок один пользователь поделился собственным опытом: «Странно, но я сам находил картины, нарисованные прямо на стенах и затем закрытые панелями, в двух домах, которые покупал и ремонтировал в этом районе. Один из них в Северном Баффало имел мурал во всю стену гостиной, над камином — это был какой-то азиатский пейзаж.»

