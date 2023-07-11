Женщина нашла SMS в телефоне мужа, где он называл ее "уродливой" и хвастался, как использовал

Женщина "опустошена" после того, как обнаружила в телефоне своего мужа старые текстовые сообщения, в которых любимый называл ее "уродливой" и хвастался тем, как он ее использовал.

Об этом она рассказала Kennedy News.

40-летняя жительница Нью-Джерси Джейн Льюис поделилась, что просматривала телефон своего мужа с его разрешения, когда наткнулась на тревожные SMS, которые он писал другу, когда они впервые встретились шесть лет назад.

Она увидела, как пренебрежительно он говорил о ней.

"Он и его друг не так часто переписываются, поэтому мне пришлось прокрутить всего около 10 сообщений. Я дошла до одного, когда мы впервые встретились, говоря, что он использует меня из-за моих денег, какая я уродливая, и что он не будет заниматься со мной сексом", — передает ее слова nypost.com.

Муж хвастался "уродливой цыпочкой, которая так сильно хочет его", настаивая на том, что она "сделает все" для него, и уже пригласила его переехать в ее дом. Он продолжал кичиться тем, что планировал "немного поцеловаться с ней", чтобы сделать ее счастливой, несмотря на то, что она не была похожей на "горячих девушек, которых он видит все время".

"Это было достаточно плохо. Это было очень шокирующе. Я была опустошена", — сказала Джейн.

Мать троих детей рассказала об этом муже, который раскаялся.

"Он был расстроен, он был очень расстроен и извинился. Он сказал, что чувствовал себя плохо в то время и хотел, чтобы ему стало лучше", — сказала она.

Однако женщина все еще пытается понять, как избавиться от этих тревожных сообщений.

"Я не знаю, как я буду двигаться дальше. Мне больно от этого. Если он задает мне вопросы, я говорю: "Я не дура, я просто уродина". Он называет меня красивой, но я ему не верю", — призналась она.

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Эта обидная ситуация подорвала ее уверенность в себе и браке.

"Я думала, что у нас хорошие отношения. Я ничего не понимаю. Он был так добр ко мне и ценил все, что я делала. Мне пришлось задуматься, когда я нашла сообщение", — отметила она.

Также женщина призналась, что никогда не вышла бы замуж за своего мужа, если бы нашла эти сообщения раньше:

"Казалось, что наши отношения были основаны на лжи. Он не обращался со мной так. Это было не в характере. Он был не тем, кем был, когда мы были вместе, он был милым и льстивым".

Теперь она озабочена тем, как она может доверять своему мужу после обнаружения старых сообщений.

"Он явно другой человек для меня, чем для своих друзей, и это запутано. Брак для него очень многое означает, и он сказал, что никогда не женится, если это не будет кто-то действительно особенный, но я не верю ни во что, что он мне сейчас говорит. Он мог говорить мне одно, а другим людям другое", – добавила она.

Напомним, пара, выигравшая $67 млн, развелась и живет с новыми любимыми в роскошных особняках. Они показали своих избранников и дома.

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