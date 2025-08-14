Женщина нашла старые карточки Pokémon и разбогатела: их стоимость ошеломила даже специалистов

Карты Pokemon / © Фото из открытых источников

Просматривая вещи на хранении, женщина наткнулась на свой старый альбом с карточками Pokémon и решила узнать, имеет ли он какую-то ценность. Она обратилась к специалистам, и услышанное поразило даже их — коллекция может принести на аукционе целое состояние.

Видео оценки, опубликованное в TikTok, стало вирусным и набрало более 1,3 млн просмотров.

На кадрах продавцы из Pokémon-сообщества просматривают альбом и не скрывают восхищения: большинство карт оцениваются в £36–73 каждая, а в отличном состоянии — значительно дороже.

Среди находок — редкая карточка Чаризарда первого издания (похожая на аукционе продана свыше £220 тыс., почти 12,4 млн грн), немецкая версия этой же карточки, а также Crystal Lugia и Gyarados первого издания.

Обладательница альбома призналась, что ожидала выручить всего несколько сотен долларов. "Я и не представляла, что это может стоить так много", - сказала она. Даже когда женщина предложила подарить оценщикам любую карту по выбору, они отказались, понимая ее истинную ценность.

