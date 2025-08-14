- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
Женщина нашла старые карточки Pokémon и разбогатела: их стоимость ошеломила даже специалистов
Женщина случайно нашла альбом со старыми картами Pokémon и решила продать его. Специалисты ошеломили ее оценкой – коллекция может принести миллионы.
Просматривая вещи на хранении, женщина наткнулась на свой старый альбом с карточками Pokémon и решила узнать, имеет ли он какую-то ценность. Она обратилась к специалистам, и услышанное поразило даже их — коллекция может принести на аукционе целое состояние.
Видео оценки, опубликованное в TikTok, стало вирусным и набрало более 1,3 млн просмотров.
На кадрах продавцы из Pokémon-сообщества просматривают альбом и не скрывают восхищения: большинство карт оцениваются в £36–73 каждая, а в отличном состоянии — значительно дороже.
Среди находок — редкая карточка Чаризарда первого издания (похожая на аукционе продана свыше £220 тыс., почти 12,4 млн грн), немецкая версия этой же карточки, а также Crystal Lugia и Gyarados первого издания.
Обладательница альбома призналась, что ожидала выручить всего несколько сотен долларов. "Я и не представляла, что это может стоить так много", - сказала она. Даже когда женщина предложила подарить оценщикам любую карту по выбору, они отказались, понимая ее истинную ценность.
Ранее сообщалось, что 15-летний Алекс Батлер из Сиэтла стал миллионером, продав свою карточную игру Taco vs. Burrito, которую он изобрел в семь лет, крупной компании-производителю игрушек PlayMonster.