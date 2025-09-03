Женщина нашла тайную комнату в собственном подвале: что она там увидела

Подвал / © depositphotos.com

Американка поделилась в соцсетях своей неожиданной находкой — в подвале собственного дома она обнаружила тайную комнату, о существовании которой не догадывалась годами.

Об этом сообщило издание Mirror.

По словам женщины, этот дом принадлежал семье ее мужа еще с начала 1900-х годов. Сначала там жила его прабабушка, потом — двоюродный дедушка, позже родители использовали помещение для небольшого бизнеса. Когда дом перешел к молодой паре, они были уверены, что хорошо знают каждый его уголок.

О возможном существовании скрытой «консервной комнаты» женщине подсказала свекровь. Сначала хозяйка усомнилась, ведь неоднократно бывала в подвале и видела лишь сплошную стену под лестницей. Однако присмотревшись внимательнее, она нашла небольшую дверцу с замком. Замок пришлось сбить, и тогда открылся вход в комнату.

Внутри хранились десятки старинных предметов: ряды синих стеклянных банок для консервирования, банки с краской 1950-х годов, бутылки из-под алкоголя и разные мелочи. Среди находок оказалась даже мумифицированная мышь.

«Ничего слишком захватывающего, но я была достаточно поражена, что прожила в этом доме годами, даже не зная о существовании этой комнаты», — написала она.

Ее история вызвала оживленное обсуждение на Reddit. Люди начали делиться похожими случаями: один пользователь нашел в кладовке под лестницей коробку старых вин, другой — бутылки алкоголя, спрятанные в стенах во время строительства дома в 1980-х годах.

