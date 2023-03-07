Женщина нашла тело своего мужа в гардеробе спустя 8 месяцев после его исчезновения

Тело мужчины было уже мумифицировано и спрятано глубоко в шкафу.

В США женщина обнаружила тело своего мужа в ужасном состоянии в гардеробе спустя восемь месяцев после того, как объявила о его исчезновении.

Об этом сообщает Lad Bible.

Дженнифер Мэдж из Иллинойса сообщила об исчезновении своего супруга Ричарда Мэджа днем 27 апреля 2022 года. Тогда полицейский департамент отправился и обыскал имение супругов, обнаружив странный запах в доме.

Полицейские обыскали дом минимум дважды, а сантехник в конце концов устранил запах.

Правоохранители описали жилище как "жилье для накопителей", но нигде не нашли Ричарда. Полиция начала расследование.

В отчете о пропавших людях утверждалось, что "в последний раз Мэдж видели, когда он покидал дом в синих джинсах и синей футболке". Сын Остин также сказал, что последний раз видел своего отца на работе, когда тот пошел получить ключ от хранилища.

Однако ужасное открытие о судьбе Ричарда было сделано спустя восемь месяцев после исчезновения, 11 декабря 2022 года, когда Дженнифер пошла за рождественскими украшениями. Женщина рассказала, что редко посещала шкаф, поскольку он всегда был напичкан тоннами мусора.

Во время поисков украшений Дженнифер была чрезвычайно поражена, обнаружив труп своего мужа, спрятанный глубоко в шкафу. К моменту обнаружения его тело было мумифицировано.

Смерть Ричарда была признана самоубийством, говорится в отчете коронера округа.

Фото: Facebook/Illinois Missing Persons

Несмотря на ужасные обстоятельства, Дженнифер поблагодарила полицию за работу.

"Хотя мы не хотели такого результата, который мы получили, это все равно результат, что мы можем дать ему упокоиться", — сказала женщина.

Полиция не подозревает, что в смерти Ричарда были какие-то преступные действия.

"Площадь в скрытой комнате была достаточной для того, чтобы ее мог занять один человек. Открывая дверь в скрытое хранилище, она (Дженнифер – ред.) нашла тело умершего и вызвала 911. Во время вскрытия не было обнаружено никаких других повреждений или доказательств, которые бы указывали на что-то недостойное относительно смерти господина Меджа", – рассказал коронер.

Напомним, в Перу полицейские задержали курьера с сумкой-холодильником, в которой он носил старинную мумию.

Читайте также: