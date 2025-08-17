Женщина нашла уникальный алмаз в парке и сообщила, что будет с ним делать дальше (фото)

Девушка нашла огромный бриллиант / © independent.co.uk

Мечта жительницы Нью-Йорка сбылась: женщина нашла настоящий алмаз весом 2,3 карата во время посещения национального парка Crater of Diamonds State Park в Арканзасе. Камень она планирует вставить в собственное кольцо.

О такой символической находке пишет informnny.

Мишерр Фокс еще два года назад решила, что хочет самостоятельно обнаружить камень для будущего украшения. После окончания учебы она отправилась в лунное путешествие с единственной целью — найти собственный алмаз.

Женщина нашла алмаз в парке Фото: informnny / © independent.co.uk

«В браке деньги могут закончиться, а вот готовность работать и преодолевать трудности остается. Этот камень для меня символизирует именно это», — объяснила Фокс в комментарии.

Три недели поисков и невероятная удача

Женщина провела в парке три недели, почти каждый день занимаясь поисками. И только в последний день посещения ей удалось найти драгоценность.

«Это было одновременно изнурительно и увлекательно. Никакие книги или исследования не могут заменить тот момент, когда собственноручно перебираешь землю в поисках», — рассказала она.

Найденный камень по размеру похож на человеческий зуб, имеет гладкую округлую форму и металлический блеск. Свою находку Фокс назвала Fox-Ballou Diamond — в честь своего и фамилии партнера.

Рекорды 2025 года

Алмаз, нашедшая будущая невеста, оценили в 27 тыс. долларов, что составляет более 1,1 млн грн. По данным администрации парка, это уже третий по величине бриллиант, найденный в Crater of Diamonds State Park в 2025 году. Всего в этом году здесь зарегистрировали 366 бриллиантов, среди которых 11 весят больше карата.

