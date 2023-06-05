Женщина нашла "ужасную" записку в кармане своего нового пиджака: что там было (фото)

Одежду она нашла в комиссионном магазине.
Американка призналась, что была напугана, обнаружив записку в пиджаке, который нашла в комиссионном магазине.
Примерив красный наряд, она наткнулась на бумагу в кармане, где бывшая владелица оставила просьбу похоронить ее в этом костюме.
Соответствующие фото разместили в Facebook.
"В комиссионном магазине Джоанн нашла этот прекрасный красный пиджак, и в ее кармане была приколота записка".
На одном фото изображена женщина, демонстрирующая красный пиджак с цветочными деталями, а на следующем фото крупным планом показана записка, которую она нашла в кармане.
"Похороните меня в этом красном костюме", — говорится в сообщении.
Учитывая, что одежда была найдена в благотворительном магазине, похоже, что предсмертное желание было не исполнено.
Сообщение собрало сотни лайков и репостов, и многие пользователи прокомментировали странную находку, сказав, что "печально" то, что женщина так и не получила того, чего хотела.
- Ну кто-то не исполнил свое предсмертное желание
- Остерегайтесь. Мертвая хозяйка может преследовать вас из-за своего пиджака
- Я надеюсь, что она была похоронена в чем-то замечательном
- Ну это меня очень расстраивает. Либо ее единственное скромное желание не было исполнено, либо... Может быть, она живет вечно!
Другие поразмыслили, что женщине было бы лучше приколоть записку "снаружи пиджака" или в "более очевидном месте".
Напомним, мужчине запретили летать судами британской авиакомпании EasyJet в течение десяти лет из-за его имени. Однажды полиция даже провела обыск в его доме по той же причине.
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