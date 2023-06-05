Женщина нашла "ужасную" записку в кармане своего нового пиджака: что там было (фото)

Одежду она нашла в комиссионном магазине.

Американка призналась, что была напугана, обнаружив записку в пиджаке, который нашла в комиссионном магазине.

Примерив красный наряд, она наткнулась на бумагу в кармане, где бывшая владелица оставила просьбу похоронить ее в этом костюме.

Соответствующие фото разместили в Facebook.

Джоанн в пиджаке / Фото: Facebook

"В комиссионном магазине Джоанн нашла этот прекрасный красный пиджак, и в ее кармане была приколота записка".

На одном фото изображена женщина, демонстрирующая красный пиджак с цветочными деталями, а на следующем фото крупным планом показана записка, которую она нашла в кармане.

"Похороните меня в этом красном костюме", — говорится в сообщении.

Записка, которая была в кармане / Фото: Facebook

Учитывая, что одежда была найдена в благотворительном магазине, похоже, что предсмертное желание было не исполнено.

Сообщение собрало сотни лайков и репостов, и многие пользователи прокомментировали странную находку, сказав, что "печально" то, что женщина так и не получила того, чего хотела.

Ну кто-то не исполнил свое предсмертное желание

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Я надеюсь, что она была похоронена в чем-то замечательном

Ну это меня очень расстраивает. Либо ее единственное скромное желание не было исполнено, либо... Может быть, она живет вечно!

Другие поразмыслили, что женщине было бы лучше приколоть записку "снаружи пиджака" или в "более очевидном месте".

Напомним, мужчине запретили летать судами британской авиакомпании EasyJet в течение десяти лет из-за его имени. Однажды полиция даже провела обыск в его доме по той же причине.

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