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Женщина нашла "ужасную" записку в кармане своего нового пиджака: что там было (фото)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3026
Время на прочтение
2 мин
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Женщина нашла "ужасную" записку в кармане своего нового пиджака: что там было (фото)

Женщина нашла жуткую записку в кармане пиджака от предыдущей владелицы / Фото: pixabay.com

Одежду она нашла в комиссионном магазине.

Американка призналась, что была напугана, обнаружив записку в пиджаке, который нашла в комиссионном магазине.

Примерив красный наряд, она наткнулась на бумагу в кармане, где бывшая владелица оставила просьбу похоронить ее в этом костюме.

Соответствующие фото разместили в Facebook.

Джоанн в пиджаке / Фото: Facebook / ©
Джоанн в пиджаке / Фото: Facebook

"В комиссионном магазине Джоанн нашла этот прекрасный красный пиджак, и в ее кармане была приколота записка".

На одном фото изображена женщина, демонстрирующая красный пиджак с цветочными деталями, а на следующем фото крупным планом показана записка, которую она нашла в кармане.

"Похороните меня в этом красном костюме", — говорится в сообщении.

Записка, которая была в кармане / Фото: Facebook / ©
Записка, которая была в кармане / Фото: Facebook

Учитывая, что одежда была найдена в благотворительном магазине, похоже, что предсмертное желание было не исполнено.

Сообщение собрало сотни лайков и репостов, и многие пользователи прокомментировали странную находку, сказав, что "печально" то, что женщина так и не получила того, чего хотела.

  • Ну кто-то не исполнил свое предсмертное желание
  • Остерегайтесь. Мертвая хозяйка может преследовать вас из-за своего пиджака
  • Я надеюсь, что она была похоронена в чем-то замечательном
  • Ну это меня очень расстраивает. Либо ее единственное скромное желание не было исполнено, либо... Может быть, она живет вечно!

Другие поразмыслили, что женщине было бы лучше приколоть записку "снаружи пиджака" или в "более очевидном месте".

Напомним, мужчине запретили летать судами британской авиакомпании EasyJet в течение десяти лет из-за его имени. Однажды полиция даже провела обыск в его доме по той же причине.

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Дата публикации
Просмотры
3026
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