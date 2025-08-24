Женщина нашла в пище палец и получила 9 лет заключения: история с неожиданным финалом

Клиентка нашла палец в чили, но правда оказалась еще безумнее / © pixabay.com

Клиентка ресторана быстрого питания рассказала, что она укусила в своем блюде кончик человеческого пальца, но ужасная история имела странный сюжетный поворот.

Найти волос в салате или муху в супе — неприятный случай и может оттолкнуть любого клиента ресторана, который может потребовать возврата средств или замены товара. Однако такие находки — пустяк по сравнению с тем, что одна женщина нашла в своей пище в сети быстрого питания в Америке расчлененную часть человеческого тела.

Анна Аяла посетила популярный ресторан Wendy’s в Калифорнии, где заказала горшок их чили.

Однако, персонал, вероятно, был в шоке, когда она рассказала им, что нашла человеческий палец, жуя острый мясо-овощной деликатес.

Сеть ресторанов заявила, что ни один из их сотрудников, контактировавших с приготовлением пищи, не пострадал и не потерял пальцы. Понимая, что им может грозить миллион долларов компенсации, если претензия будет удовлетворена, Wendy’s привлекла своих ведущих юристов для ведения дела.

Аялу приговорили к четырем годам заключения в 2006 году за то, что она положила отрезанный палец в миску из чили Wendy’s в ресторане в Сан-Хосе, что получило ей мировое внимание и прозвище «Леди с чили-пальчиками».

Полиция провела обыск в ее доме в Лас-Вегасе и допросила ее мужа Джейми Пласенсию, а также других знакомых супругов. Ходили слухи, что палец принадлежал умершей тете, но в конце концов выяснилось, что Джейми купил палец за 100 долларов у коллеги Брайана Росситера, пострадавшего от несчастного случая на производстве

Когда парочка интриганов поняла, что полиция и магазин Wendy’s на них вышли, они предложили владельцу кончика пальца 250 000 долларов, чтобы тот молчал. Полиция сообщила, что Брайан рассказал им о покупке пальца. Он утверждал, что просто продал палец, потому что думал, что это нужно для розыгрыша или шутки, а об афере ничего не знал. Владельцу пальца не были предъявлены обвинения.

А коварную пару обвинили в большом воровстве и подаче ложного страхового заявления. Их признали виновными, Анна приговорена к девяти годам заключения, а ее муж — к 12.

Им также было предписано выплатить 170 000 долларов компенсации филиала в Сан-Хосе. Wendy’s заявила, что потеряла 21 миллион долларов дохода после того, как возмущенные клиенты отказались от сети. Компания также заявила, что десятки сотрудников ее ресторанов в Северной Калифорнии пришлось уволить из-за скандала.

Анну выпустили из тюрьмы на пять лет раньше хорошего поведения, и она утверждала, что усвоила урок. Однако в 2013 году ее признали виновной в подаче ложного сообщения в полицию после того, как она утверждала, что в ее сына стреляли двое неизвестных. В конце концов оба признали, что это была ложь. Сын, которому не разрешалось владеть огнестрельным оружием из-за предыдущих судимостей, действительно выстрелил себе в ногу, и они пытались скрыть это своей ложной историей. Анну и ее сына отправили в тюрьму еще на два года.