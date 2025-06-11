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ТСН в социальных сетях

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Категория
Курьезы
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Женщина нашла возле мусорника коробку с миллионами: что она сделала с деньгами

В Таиланде случайно нашли коробку с наличными. В ней обнаружили более 12 миллионов бат.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Деньги

Деньги / © Associated Press

В Таиланде 7 июня жительница провинции Нонтхабури, по имени Уса заметила возле мусорника серую коробку и решила забрать ее домой. Внутри женщина обнаружила пачки наличных — купюры по 1000 бат. Удивленная находкой, она немедленно обратилась в полицию.

Об этом сообщило издание The Thaiger.

Правоохранители подтвердили, что деньги настоящие. Общая сумма — 12 миллионов батов, что эквивалентно более 15 миллионам гривен. Кроме наличных, в коробке были спортивная одежда и документы на имя Thaweewat.

Следствие установило, что деньги были сняты с банковского счета еще в 2020 году. Сейчас полиция проверяет видео с камер наблюдения и проводит экспертизу отпечатков пальцев. До завершения расследования средства будут храниться в отделении полиции Пак Крет. Женщину поблагодарили за честность и сотрудничество.

Напомним, археологи в Таиланде наткнулись на клад, спрятанный под 1300-летней статуей лежащего Будды. Среди обнаруженного — изящные художественные объекты, ювелирные украшения и ритуальные артефакты.

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