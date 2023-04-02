Женщина нашла возле своего дома "коготь динозавра" и озадачила зоологов: фото

Удивленная своей находкой британка поинтересовалась мнением работников Честерского зоопарка и местного ветеринара, но единого мнения у специалистов нет.

В провинции Флинтшир на северо-востоке Уэльса 36-летняя Лаура Муркрофт нашла в траве в своем саду возле дома удивительный чешуйчатый коготь. Его гигантский размер навел ее на мысль о динозавре — велоцирапторе.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Поделившись своей фотографией в Интернете, Лаура предложила высказать свое предположение о находке.

“Мы с мужем только что вернулись с прогулки, и он заметил это на траве. Нам это кажется доисторическим — чешуйчатый коготь ящерицы. Мы большие поклонники "Парка Юрского периода", поэтому мгновенно подумали, что это динозавр", — говорит она.

Некоторые предположили, что это коготь большой домашней птицы, другие подозревали рептилию — черепаху или даже крокодила. Другие люди пошли еще дальше и отметили сходство с когтем велоцираптора, а некоторые даже пошутили, что это монстр из фильма "Грэмлины".

В поисках более обоснованного мнения Лаура связалась с Честерским зоопарком и местным ветеринаром. В обоих случаях ей сказали, что коготь происходит от птицы, но специалисты не могли определить ее вид.

Лаура Маркрофт также не может понять, каким образом этот коготь оказался в ее садике, если он произошел от домашней птицы или какой-нибудь пернатой дичи, и что произошло с остальным животным.

"Мне больше нравится наше предположение относительно велоцираптора", — добавила она.

Как заметили в издании, догадка женщины может быть ближе к истине, чем она предполагает.

Биолог из Гарвардского университета Архат Абжанов в комментарии отметил, что первые птицы были почти идентичны позднему эмбриону велоцирапторов. В отличие от своих аналогов, которые показывают в современных фильмах, эти динозавры также были покрыты перьями и имели примерно такой же размер, как индейки.

Напомним, ранее археологи нашли почти целый анкилозавр с его зазубренными шипами, большинством конечностей, панцирным покрытием, а также некоторыми кишками и содержимым желудка.

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