Женщина нашла возле своего дома "коготь динозавра" и озадачила зоологов: фото

Удивленная своей находкой британка поинтересовалась мнением работников Честерского зоопарка и местного ветеринара, но единого мнения у специалистов нет.
В провинции Флинтшир на северо-востоке Уэльса 36-летняя Лаура Муркрофт нашла в траве в своем саду возле дома удивительный чешуйчатый коготь. Его гигантский размер навел ее на мысль о динозавре — велоцирапторе.
Об этом сообщает британское издание Mirror.
Поделившись своей фотографией в Интернете, Лаура предложила высказать свое предположение о находке.
“Мы с мужем только что вернулись с прогулки, и он заметил это на траве. Нам это кажется доисторическим — чешуйчатый коготь ящерицы. Мы большие поклонники "Парка Юрского периода", поэтому мгновенно подумали, что это динозавр", — говорит она.
Laura Moorcroft/Pen News pic.twitter.com/Lm4SlKwI8B— Osip Agr (@AgrOsip7903) April 2, 2023
Некоторые предположили, что это коготь большой домашней птицы, другие подозревали рептилию — черепаху или даже крокодила. Другие люди пошли еще дальше и отметили сходство с когтем велоцираптора, а некоторые даже пошутили, что это монстр из фильма "Грэмлины".
В поисках более обоснованного мнения Лаура связалась с Честерским зоопарком и местным ветеринаром. В обоих случаях ей сказали, что коготь происходит от птицы, но специалисты не могли определить ее вид.
Лаура Маркрофт также не может понять, каким образом этот коготь оказался в ее садике, если он произошел от домашней птицы или какой-нибудь пернатой дичи, и что произошло с остальным животным.
"Мне больше нравится наше предположение относительно велоцираптора", — добавила она.
Как заметили в издании, догадка женщины может быть ближе к истине, чем она предполагает.
Биолог из Гарвардского университета Архат Абжанов в комментарии отметил, что первые птицы были почти идентичны позднему эмбриону велоцирапторов. В отличие от своих аналогов, которые показывают в современных фильмах, эти динозавры также были покрыты перьями и имели примерно такой же размер, как индейки.
Напомним, ранее археологи нашли почти целый анкилозавр с его зазубренными шипами, большинством конечностей, панцирным покрытием, а также некоторыми кишками и содержимым желудка.
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