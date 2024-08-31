Женщина нашла жуткую тайную комнату в собственном 127-летнем доме: фото

Женщина обнаружила сокровенную комнату в своем 127-летнем доме, и эта неожиданная находка вызвала бурю эмоций.

Женщина нашла в своем доме тайную комнату. Она была в шоке от находки и поделилась своими эмоциями на популярном форуме Reddit.

Чтобы попасть в потайную комнату, ей пришлось снять обшивку в шкафу наверху. Однако многие пользователи соцсетей поспешили предостеречь ее от таинственного помещения.

"Я нашла эту комнату, спрятанную в моем доме, в прошлом году. Единственный способ попасть в нее — снять обшивку в шкафу наверху. Я думаю, это так круто! Мой дом был построен в 1897 году. Есть идеи, для чего могла использоваться эта комната ?" – написала она.

Женщина нашла жуткую тайную комнату в собственном доме

Женщина нашла жуткую тайную комнату в собственном доме

Женщина также рассказала, что ее сын настаивал на несоответствии размеров чердака и другой части дома, что наводило на мысль о скрытом помещении.

Однако необычная находка испугала многих пользователей форума, некоторые из них просили владельцев дома поскорее переехать.

"Комната для убийств, бегите";

"Есть много людей, которые скажут, что нужно оставить все как есть. Почувствовали ли вы какие-либо изменения в доме после ее открытия?";

"Не зная точного местоположения, трудно точно определить ее назначение. Но я думаю, что такая комната была бы похожа на тайные комнаты, созданные во время Революционной войны (за 100 лет до постройки вашего дома), а также Гражданской войны; это совпадает по датам. Ведь те тайные комнаты использовали в основном для того, чтобы прятать ценности и хранить продукты, чтобы враги не смогли их конфисковать или разграбить".

Напомним, вблизи Бостона 63 года спустя нашли послание в бутылке, выпущенное с острова между Соединенными Штатами и Канадой.

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