Женщина насмешила, как ее команду выгнали из ресторана во время корпоратива: что она учудила

Женщина заставила людей хохотать от смеха, когда рассказала, как из ресторана выгнали всех коллег из-за ее проделки на рождественском корпоративе.

Об этом пишет Mirror.

Визажистка Брук стала Интернет-сенсацией после того, как поделилась своим опытом в TikTok. 33-летняя женщина призналась: "Я всегда боюсь корпоративов, потому что стараюсь не вести себя, как дикое животное. Но знаете, что я делаю? Я веду себя как дикое животное".

Ее откровенное признание и бурные рассказы затронули многих, особенно когда она рассказала, как ее поведение привело к тому, что всю ее команду выгнали из ресторана во время празднования. "Я до сих пор не пережила этого", – призналась она.

Брук продолжила: "Всю мою компанию выгнали из прошлогодней рождественской трапезы. Они до сих пор об этом говорят. К счастью, я работаю с веселыми людьми, которые считают меня забавной, потому что если бы это было не так, у меня, наверное, не было бы работы" .

Она подробно описала их пьяный бранч и последующий поход по барам Лондона, который закончился в лапшовой, где Брук больше хотела получить что-то на память, чем есть лапшу. "Когда я зашла в заведение, там везде были золотые статуэтки Будды", – вспомнила Брук.

Она продолжила объяснять, что ее коллега выразил желание приобрести одну из таких статуэток, и она решила украсть ее. "Я подумала, что я возьму одного из тех Будд и спрячу его", — поделилась она, безудержно смеясь.

Считая, что она успешно спрятала Будду, группа села за стол, но им показалось странным, что никто не пришел по их заказ. В конце концов к ним подошел официант и сказал: "Вы все должны уйти. Потому что вы пытались украсть Будду".

"Потом нас вывели из здания", – добавила Брук. Однако перед тем, как ей указали на дверь, она заметила в туалете еще несколько статуэток Будды, попросила незнакомца взять одну для нее, спрятала ее в пальто и сумела вынести. Украденный Будда теперь служит реквизитом на ее рабочем месте.

Брук надеялась на искупление на рождественской вечеринке, но празднование в 2024 году оказалось таким же хаотичным. Ее команда решила пойти в боулинг, и это решение принял ее босс, пытаясь держать ситуацию под контролем. И Брук, и ее босс, допив свои напитки и выйдя из боулинга, засмеялись, когда поняли, что на ней все еще обуты туфли для боулинга.

Тем временем, в комментариях другие делились собственными рабочими рождественскими историями:

Не волнуйся об этом. Меня выгнали из моего города. Это очень плохо

Я так напился несколько лет назад. Жена генерального директора волновалась за меня. Она отвела меня к ним домой, уложила на диван, накрыла одеялом. В моем пьяном состоянии собака-боксер выглядела, будто замерзла в своей постели, поэтому я взял одеяло и спал с ней в собачьей лежанке, а утром меня разбудил мой босс. Я был унижен

Напомним, горничная Букингемского дворца устроила пьяную драку на рождественской вечеринке. 24-летняя женщина швыряла бокалами и бросалась с кулаками на работников бара.

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