Женщина настолько изменила внешность, что не могла обновить права: какой она была до пластики (фото)

Женщина рассказала, что ее внешний вид настолько сильно изменился после пластических операций, что она не могла продлить свои водительские права.

Об этом пишет Daily Star.

Дениз Роша потратила ошеломляющие 250 000 фунтов стерлингов на улучшение своего вида, и хотя она удовлетворена своим преобразованием, это мешает другим аспектам ее жизни.

Дениз Роша / Фото: Jam Press

В частности, 39-летнюю женщину допросили сотрудники при попытке получить новые водительские права, поскольку ее попросили подтвердить свою личность с помощью другого документа. Поделившись своей старой фотографией, видно, что у нее небольшие губы, другая форма лица и другой нос.

Дениз Роша / Фото: Jam Press

"Они не поверили, что это была я. Я понимаю их работу и знаю, что им действительно нужно это проверить, но это была действительно забавная ситуация, и я этого не ожидала", — пояснила бразильский адвокат.

Уроженка Сан-Паулу, известная в Интернете как "самый горячий адвокат в мире", пояснила, что никогда не думала, что ее процедуры заставят ее "пройти через это".

В течение многих лет Дениз неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Она трижды делала пластику груди, ринопластику, липосакцию и "интимную операцию", а также сделала процедуры ботокса и фенолового пилинга.

Она прокомментировала: "Я очень довольна результатами – все получилось так, как я хотела".

Дениз Роша / Фото: Jam Press

К счастью, в конце концов все было улажено, и Дениз удалось получить водительские права. Для этого ей пришлось сделать новую фотографию и выполнить распознавание лиц.

Напомним, известного американского ютубера похоронили заживо на 7 дней. Во время эксперимента он плакал несколько раз.

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