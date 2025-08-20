Женщина натолкнулась на "шляпу" в саду, а она оказалась огромной змеей: что произошло дальше

Женщина обнаружила в своем саду огромную змею

Жительница Херфорда в Германии совершила шокирующее открытие в своем саду. В компостной куче она обнаружила огромную змею длиной около 2,5 метра, которую первоначально приняла за старую шляпу.

Об этом пишет BILD.

«Сначала я подумала, что это какая-то тряпичная шляпа. Но присмотрелась и увидела чешую и узор. Это была змея, это было просто ужасно», – рассказала 58-летняя женщина журналистам.

Прибывшие на место специалисты из местного зоопарка Херфорда установили, что рептилия – это взрослый удав (Boa constrictor). По словам сотрудника зоопарка, змея весом около 15 килограммов не сопротивлялась, когда ее переместили в специальный контейнер, чтобы безопасно транспортировать в зоопарк.

Полиция Херфорда предполагает, что рептилия, скорее всего, сбежала от своего владельца. В Германии разрешено содержать таких змей в частных домах, однако их хозяева обязаны соблюдать определенные правила безопасности. Сейчас полиция разыскивает владельца змеи, а сам удав помещен в безопасное место в зоопарке Херфорда.

За информацию о владельце животного организация по защите прав животных PETA даже предложила вознаграждение в размере 500 евро, поскольку содержание экзотических диких животных в частных руках вызывает беспокойство.

Это событие вызвало большой ажиотаж среди жителей Херфорда. Полиция призвала общественность к осторожности и бдительности, если они заметят подобных животных. Правоохранительные органы ищут свидетелей, которые могли бы предоставить информацию о происхождении змеи.

Напомним, мир содрогнулся от жуткой новости из Индонезии, где гигантский питон длиной около восьми метров полностью проглотил взрослого мужчину. Соседи поймали змею и разрезали ее брюхо, чтобы достать тело односельчанина.