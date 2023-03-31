Женщина наврала на первом свидании и теперь "чувствует себя идиоткой": что она сказала

Женщина поделилась случившейся с ней курьезной ситуацией.

Так, в пабе она встретила мужчину и представилась вымышленным именем. Как пишет mirror.co.uk, между ними закрутился роман.

Теперь женщина, которая не ожидала, что все зайдет так далеко, не знает, как признаться избраннику.

Выражая свое смущение в Mumsnet, она сказала, что не думала, что разговор будет продолжаться дольше пяти минут.

"Я чувствую себя полной идиоткой. Я идиотка. И это было по-детски. Мое настоящее имя скучное, старомодное и немного смущает. Поэтому я иногда просто придумывала что-то лучшее, если это такая ситуация, как Starbucks, когда они пишут ваше имя на чашке", — поделилась она.

Впрочем, все изменилось, когда она и мужчина из паба действительно поладили и стали больше общаться.

"В любом случае, мы блестяще поладили. Он взял мой номер, и мы переписывались несколько недель. У нас уже было два свидания, и я до сих пор не сказала ему, что имя, которое я назвала, на самом деле не мое имя! Черт возьми! Это зашло слишком далеко не так ли? Мне так неловко!" – сказала она.

В ответ многие оставили комментарии со своим мнением. Так, многие пользователи посоветовали быть с мужчиной честной.

Я бы сказал ему твое настоящее имя

Будет немного странно ждать несколько недель. Лучше сказать сейчас, чем позже

Напомним, мужчина пережил клиническую смерть и рассказал, что видел. Он заявил, что ангелы рассказали, когда его собака и брат должны были умереть — и это сбылось.

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