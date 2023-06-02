Женщина назвала свекра извращенцем и заявила, что он помешан на ее грудном молоке: подробности

Она обратилась к его жене, но "все стало только хуже".

Женщина озадачила пользователей Сети историей о своем свекре и его странном увлечении ее грудным молоком.

Публикуя сообщения на форуме для родителей, она объяснила, что кормит грудью своего семимесячного сына. Женщина убеждена, что ее свекор "ведет себя странно", передает nypost.com.

"Сегодня я испекла ребенку кексы. Для этого рецепта нужно полстакана грудного молока, поэтому я приготовила их по рецепту", — говорит она. "Свекор пришел без предупреждения и спросил, что я готовлю. Я сказала ему: "Эти кексы для ребенка, это просто фрукты, мука и грудное молоко. У меня нормальный торт, который мы можем съесть".

Затем мама выскользнула из комнаты, чтобы вымыть руки, но когда она вернулась, одного из кексов уже не было. Ее свекор признался, что ел его, что побудило маму сказать ему, что он "отвратительный".

"Я снова сказала ему, что это кексы с грудным молоком для ребенка", — вспоминает она, но он удвоил ставку и сказал, что это нормально, потому что "грудное молоко веганское".

В конце концов женщина заявила родственнику, что он "извращенец", и чтобы он уходил из ее дома. После инцидента свекор назвал ее "дурой". Между тем, ее муж был озадачен всей этой ситуацией.

Потом мама решила позвонить своей свекрови, чтобы объяснить ей, что произошло.

"Она рассказала, что он всегда был "очень заинтересованным" в лактации, и на самом деле она кормила моего мужа всегда с закрытой дверью!" – поделилась женщина.

И вдобавок к этому разоблачению ее свекровь также сказала, что ее муж был вынужден сменить работу после того, как "женщина пожаловалась, что он продолжает мешать ей сцеживаться в специально отведенном месте в офисе".

В результате женщина попросила свекра больше не приходить и вернуть ключ от их дома.

Напомним, американская мамочка ошарашила немалым ростом своей маленькой дочери. В 1,5 года она выше своей 3-летней сестры.

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