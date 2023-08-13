Женщина не лечит своего ребенка от вшей из-за чрезмерной любви к животным

Мама вычесывает паразитов из волос у дочери в саду, надеясь, что там они выживут.

Жительница Австралии ошеломила свою соседку, признавшись, что не борется с педикулезом у своей несовершеннолетней дочери, поскольку не хочет наносить вред животным.

Об этом сообщает издание Kidspot со ссылкой на сообщение неназванной женщины в форуме советов в соцсетях.

“Моя семилетняя дочь очень дружит с соседкой, семья которой веганы. Это хорошо, мы уважаем их выбор... Моя проблема заключается в том, что недавно этот замечательный ребенок был в нашем доме и постоянно чесал голову, и тогда я обнаружила, что он полон вшей”, — цитирует его сообщение издание.

Когда обеспокоенная женщина сказала матери девочки о проблеме, та ошеломила ее своим ответом — мол, она знает о вшах, но не хочет наносить им вреда, поскольку веганы не убивают живых существ.

"Она сказала мне, что вычесывает своего ребенка в саду, чтобы вши имели больше шансов выжить", — говорится в сообщении женщины.

Теперь она не знает, разрешать ли своей дочери продолжать дружбу с девочкой-соседкой.

В комментариях посоветовали достучаться до чувств мамы-"святоши", которая не хочет наносить вред живым существам, намекнув ей, что она обрекает вшей на "медленную и мучительную" смерть, поскольку они не смогут выжить в саду.

Напомним, 45-летний биохакер тратит 2 миллиона долларов в год на омоложение, чтобы иметь тело 18-летнего юноши.

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