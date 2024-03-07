Женщина не может развестись с мужем, пока не заплатит 365 000 долларов: что произошло

Женщина, разорвавшая отношения со своим мужем еще в 2010 году, не может с ним официально развестись из-за его студенческих кредитов.

Об этом пишет Business Insider.

В 2002 году Шеннон Роуен, которой сейчас 51 год, и ее тогдашний муж решили объединить остатки своих студенческих кредитов в программу супружеской совместной консолидации кредитов, которую Конгресс создал, чтобы позволить супружеским парам объединять свои балансы и производить платежи по единой процентной ставке.

Когда через восемь лет они решили развестись, они не смогли разделить свои кредиты, поскольку Конгресс закрыл программу в 2006 году, лишив их возможности платить по кредитам отдельно. В результате судья, наблюдавший за разводом, обязал Роуен выплатить 18% остатка, что на тот момент составляло около 98 000 долларов, а ее бывшему мужу было приказано выплатить 82% этой суммы, поскольку большинство кредитов принадлежало ему.

Также читайте Муж во время развода потребовал от жены вернуть почку

В соглашении также говорилось, что выплаты будет производить ее бывший муж, а Шеннон возместит ему ее долю.

Хотя бывший муж женщины сделал некоторые платежи, они не были последовательными и сообщили, что ее кредит находится в статусе дефолта с риском взыскания заработной платы, если она не обновит счет по платежам.

Их совокупный баланс студенческих кредитов сейчас составляет чуть менее 365 000 долларов США из-за резкого роста процентов по кредитам в периоды, когда платежи не производились.

Этот кредит вызвал женщину ряд проблем. К примеру, когда она попыталась приобрести автомобиль, ей не удалось это сделать из-за непогашенного остатка в состоянии по умолчанию. Она также не может получить новую кредитную карту и сказала, что ее родители обеспокоены тем, что ее наследство будет конфисковано из-за ее студенческих кредитов.

"Это был ужас", – сказала она. "Это просто постоянная проблема".

С тех пор Роуен снова вышла замуж, и, чтобы помочь оплатить образование ее детей, ее мужу пришлось взять на свое имя федеральные студенческие кредиты, позволяющие родителям ссужать до полной стоимости обучения для своего ребенка.

"Когда мой старший поступил в колледж, я попыталась получить родительский кредит, но не смогла из-за непогашенного долга. Поэтому мой нынешний муж зарегистрировал все студенческие кредиты моих детей на свое имя", – рассказала она. "И у нас есть второй сын, который сейчас учится в университете, и ситуация такая же. Все студенческие кредиты выданы на имя моего нынешнего мужа. Так что это было очень сложно, и я хочу делать платежи. Я хочу выйти из статуса дефолта. Я училась в колледже, получила степень, я должна эти деньги. У меня нет проблем с оплатой, но это должен сделать он".

Шеннон пытается выйти из статуса дефолта. Она надеется, что заявка на отделение ее студенческой ссуды от ее бывшего станет доступной как можно быстрее, чтобы она наконец-то смогла закрыть дело и официально развестись.

Напомним, профессиональный актер 12 лет зарабатывает на жизнь, притворяясь нищим. Известно, сколько у него денег.

Читайте также: