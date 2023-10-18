Женщина не может сдать на права, потому что инструкторы "боятся ее": как она выглядит (фото)

Она убеждена, что все из-за ее внешности.
Зависимая от татуировок женщина заявила, что не может найти инструктора по вождению, поскольку они "боятся" ее внешности.
Об этом она рассказала Daily Star.
У Мелиссы Слоан более 800 тату. 46-летняя женщина утверждает, что часто сталкивается с предубеждениями и изоляцией из-за своей экстремальной внешности. В частности, она посетовала, что однажды ее избили на глазах всей семьи. И в результате, мама семерых детей не любит покидать дом.
После борьбы с тревогой и депрессией, из-за которых, по ее словам, ей трудно выходить из дома, Мелисса сказала, что ей предоставили автомобиль, поскольку она выполнила более высокий уровень права на участие в программе PIP (выплата личной независимости). Но, несмотря на то, что у нее есть транспортное средство, она не может на нем ездить – инструкторы не желают с ней работать.
Фанатик рисунков на теле считает, что это из-за ее татуировок. Она сказала: "Я знаю, это звучит странно — иметь машину, когда у меня есть панические атаки и депрессия, но она нужна для того, чтобы вытащить меня из дома, пока я застряла в доме. Ни один инструктор по вождению не берет меня. Инструктор по вождению, который у меня был раньше, сказал, что вернется ко мне, но он так и не пришел. Когда я села в машину, его трясло, очень трясло. Сначала я подумала, что он пьян. Он, должно быть, не видел ничего подобного! Это пугает, не правда ли, пока моя личность не проявится".
За два года Мелисса имела двух инструкторов по вождению, но все закончилось безуспешно. Она так хочет получить права, что прибегла к обучению основ у своего партнера Люка, который водит машину уже 30 лет.
Несмотря на то, что у Люка большой опыт вождения, Мелисса непоколебимая и хочет найти своего инструктора, чтобы он придал ей достаточно уверенности для практического теста.
Впрочем, это не единственная проблема, с которой столкнулась женщина. По ее словам, ей запретили ходить на работу, посещать пабы и даже детскую школу из-за внешнего вида. Кроме того, местные мастера тату запретили ей посещать салоны, потому что ее лицо "не поддается коррекции".
Напомним, "человек-сатана", который вставил 33 рога, удалил уши и соски, шокировал новой модификацией. Он прибег к еще одной операции.
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