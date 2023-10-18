Женщина не может сдать на права, потому что инструкторы "боятся ее": как она выглядит (фото)

Зависимая от татуировок женщина заявила, что не может найти инструктора по вождению, поскольку они "боятся" ее внешности.

Об этом она рассказала Daily Star.

У Мелиссы Слоан более 800 тату. 46-летняя женщина утверждает, что часто сталкивается с предубеждениями и изоляцией из-за своей экстремальной внешности. В частности, она посетовала, что однажды ее избили на глазах всей семьи. И в результате, мама семерых детей не любит покидать дом.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

После борьбы с тревогой и депрессией, из-за которых, по ее словам, ей трудно выходить из дома, Мелисса сказала, что ей предоставили автомобиль, поскольку она выполнила более высокий уровень права на участие в программе PIP (выплата личной независимости). Но, несмотря на то, что у нее есть транспортное средство, она не может на нем ездить – инструкторы не желают с ней работать.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Фанатик рисунков на теле считает, что это из-за ее татуировок. Она сказала: "Я знаю, это звучит странно — иметь машину, когда у меня есть панические атаки и депрессия, но она нужна для того, чтобы вытащить меня из дома, пока я застряла в доме. Ни один инструктор по вождению не берет меня. Инструктор по вождению, который у меня был раньше, сказал, что вернется ко мне, но он так и не пришел. Когда я села в машину, его трясло, очень трясло. Сначала я подумала, что он пьян. Он, должно быть, не видел ничего подобного! Это пугает, не правда ли, пока моя личность не проявится".

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

За два года Мелисса имела двух инструкторов по вождению, но все закончилось безуспешно. Она так хочет получить права, что прибегла к обучению основ у своего партнера Люка, который водит машину уже 30 лет.

Несмотря на то, что у Люка большой опыт вождения, Мелисса непоколебимая и хочет найти своего инструктора, чтобы он придал ей достаточно уверенности для практического теста.

Мелисса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Впрочем, это не единственная проблема, с которой столкнулась женщина. По ее словам, ей запретили ходить на работу, посещать пабы и даже детскую школу из-за внешнего вида. Кроме того, местные мастера тату запретили ей посещать салоны, потому что ее лицо "не поддается коррекции".

Напомним, "человек-сатана", который вставил 33 рога, удалил уши и соски, шокировал новой модификацией. Он прибег к еще одной операции.

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