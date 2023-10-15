Женщина не нашла себе пары и женилась сама на себе: как проходила свадьба

На торжественную церемонию жительница британского города потратила 10 тысяч фунтов стерлингов.
42-летняя британка Сара Уилкинсон 20 лет собирала деньги на свадьбу своей мечты и наконец решила выйти замуж сама за себя, устав ждать соответствующего партнера.
О странной свадебной церемонии, которая состоялась в городе Феликсстоу, пишет BBC.
Невеста потратила 10 000 фунтов стерлингов (почти 12 тысяч доларов США) за событие, ради которого ежемесячно экономила.
Она рассказала, что идея такой свадьбы возникла у нее, когда ей исполнилось 40 лет, и она была на изоляции через COVID. Тогда же она купила кольцо с бриллиантом, которое всегда хотела получить с предложением о браке.
Невесту окружали 40 человек, члены семьи и друзья, которые не выражали своего удивления, а наоборот улыбались и радовались за нее.
“Это был отличный день, и я была в центре внимания. Церемония не была официальной, но у меня тоже была свадьба. Эти деньги были назначены на мою свадьбу, так почему бы не потратить их на то, что я хотела?" – заметила Сара.
На свадьбе она была в белом платье с блестками, имела многоуровневый торт, украшенный фигуркой невесты, целующей лягушку. Мать невесты проводила ее к алтарю.
Сара говорит, что у нее была идеальная свадьба, но это не значит, что она полностью отчаялась встретить своего желанного партнера.
Напомним, недавно в Италии молодожены сбежали из своей роскошной свадьбы, не заплатив за счет в ресторане.
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