Женщина не спит уже более 11 лет: как она живет (фото)

Во Вьетнаме женщина вызвала немало удивления, заявив, что не спала уже более 11 лет.

Об этом сообщает Oddity Central.

36-летняя Тран Тхи Луу, работающая в дошкольном учреждении в городе Куангнгай, стала популярной в Сети после того, как стало известно о ее бессоннице.

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Она рассказала, что все началось с приступа странного плача. Слезы просто начали течь из ее глаз без видимой причины, и даже попытка лечь и закрыть глаза не могла остановить струйку воды. Непонятный плач, наконец, прекратился, но исчезла и ее способность засыпать.

Как бы она ни пыталась, Луу больше не могла "выйти из системы". Ее глаза устали, но ум был бодр, поэтому за последние 11 лет она мало что делала, кроме как лежать с закрытыми глазами, чтобы расслабиться, пока ее муж и дети спят.

"История о том, как я не спала 11 лет, – это правда, она не выдумана и не украшена для того, чтобы собрать лайки или просмотры. Если присмотреться, можно увидеть эффект. Вокруг глаз темные круги, кожа вокруг них тоже очень темная. Но до этого я была бело-розовая, и на лице не было пятен", — поделилась Тран.

Тран Тхи Луу не спит 11 лет / Фото: EVA

Также женщина высказалась о своем любимом: "Он придал мне много смелости. Каждую ночь он советовал мне успокоиться, закрыть глаза и пойти спать. Но я не могла этого сделать. Пока он спал, я начала спрашивать, почему я вообще не могу спать, и решила пойти в больницу и выяснить это".

Сообщается, что 36-летняя женщина обратилась в психбольницу провинции Куанг Нгай на обследование, и там врачи диагностировали у нее тяжелую бессонницу. Они прописали ей лекарство, и хотя от их приема у нее болели ноги настолько, что она не могла ходить, она так отчаянно хотела заснуть, что все же пила их. Однако лекарство было непомерно дорогостоящим, а побочные эффекты слишком серьезными, поэтому через несколько месяцев она прекратила лечение.

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Соседка Луу подтвердила ее состояние, заявив, что женщина впервые рассказала ей о бессоннице 10 лет назад и с тех пор она говорит об этом. Женщина признает, что ее история звучит безумно, но, прожив так долго за стеной от Луу, она не сомневается, что она говорит правду.

Вьетнамка по-прежнему положительно оценивает свое состояние, но говорит, что у нее много проблем со здоровьем, таких как боли в костях и животе круглый год, которые, по ее мнению, могут быть связаны с ее хронической бессонницей. Она надеется, что однажды снова сможет спать как нормальный человек.

Напомним, мужчина сменил пол, чтобы не попасть в тюрьму за насилие над женщинами. Он утверждает, что после смены пола стал "новым человеком" и отличается от осужденного за гендерное насилие.

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