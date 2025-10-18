Кошка, которая ждала свою хозяйку. Фото: unazukeru

В США женщина установила дома камеру видеонаблюдения, чтобы узнать, как ее кошка ведет себя, когда она идет на работу. После просмотра записи женщина была шокирована и растрогана — ее любимица весь день проводила у дверей, ожидая ее.

Об этом сообщило издание Newsweek.

В заметке на Reddit пользовательница с ником u/nazukeru, которую зовут Эрика, рассказала, что ее трехлетняя кошка Панини почти не двигалась с места, сидя перед дверью квартиры в течение семи часов подряд. «Это разбивает мне сердце. Стоит ли мне спросить у арендодателя, могу ли я завести второго кота?» — написала она.

Эрика объяснила, что Панини появилась у нее, когда ей было около шести месяцев. Кошку взяли из местного приюта, и с тех пор она стала очень привязана к хозяйке. По словам женщины, Панини любит смотреть в окно, играть лапками и часто спит, обмотавшись вокруг ее шеи, как шарф.

«Она уже 7 часов подряд сидит перед дверью моей квартиры, ожидая, пока я вернусь домой!», — поделилась женщина.

Несмотря на то, что Панини имеет множество игрушек, она не проявляет интереса к ним и проводит большую часть времени, ожидая хозяйку. Эрика призналась, что ей стало очень обидно видеть, насколько одинокой является ее кошка. Теперь она планирует взять для нее компаньона — еще одну кошку из того же приюта, где нашла Панини. Впрочем, из-за положительного теста на вирус иммунодефицита (ИВ) у Панини, второе животное должно быть с таким же диагнозом.

После публикации истории видео набрало более 25 тысяч голосов и сотни комментариев. Многие пользователи поделились подобными историями о своих домашних животных. Одни советуют завести еще одного кота, другие — оставлять дома звуки природы или музыку, чтобы уменьшить тревогу питомцев, когда они остаются одни.

