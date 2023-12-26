Женщина неожиданно получила наследство от родственницы, о существовании которой даже не знала

Канадка внезапно унаследовала деньги после того, как ее родственница в Великобритании умерла, не оставив завещания.

Об этом пишет Mirror.

Кристина Вуди из Бристоля скончалась одна в больнице Саутмида в феврале в 2021 году. Ее ближайшие родственники и завещание неизвестны. Городской совет поручил Дэнни Каррану из Finders International, профессиональной фирмы по генеалогии завещаний, показанной в программе "Охотники за наследниками" на телеканале BBC, найти родственников, которые могли бы унаследовать имущество Кристины.

Поиски привели их в большую семью, разбросанную в Великобритании и даже Канаде. Одним из бенефициаров была названа Сандра Ванстон, 63-летняя жительница Канады, отец которой был Кристине двоюродным братом.

Сандра поделилась: "Я получила письмо от Finders International совсем неожиданно. Я действительно не знала, что и думать, но поскольку в нем не требовались личные данные или деньги, я подумала, что оно, вероятно, настоящее".

Сандра Ванстон / Фото: Danny Curran/Finders International

В разговоре с BristolLive она добавила: "Я позвонила в лондонский офис Finders International и была очень удивлена этой новостью. Я никогда не слышала о Кристине и не знала, какое отношение я могу иметь к ней. Теперь я понимаю, что мой отец Рэймонд Вуди и Кристина были двоюродными братом и сестрой. Это действительно необычно, это был интересный и удивительный процесс, который помог мне собрать вместе некоторых членов моей большой семьи. Меня особенно заинтриговала история моей двоюродной бабушки, у которой, к сожалению, в детстве, похоже, была трудная жизнь".

После смерти Кристины Сандра унаследовала 15 тысяч фунтов стерлингов.

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Дэнни Карран объяснил: "Кристина не составила завещания, и поскольку она была единственным ребенком и сама не имела детей, сначала не было очевидных ближайших родственников. В таких ситуациях это полагается на власть. Надо приложить все усилия, чтобы найти родственников, и именно поэтому профессиональные фирмы по генеалогии завещаний, такие как мы, часто получают инструкции. Без завещания мы никогда не узнаем, какими были последние желания Кристины, однако мы рады, что нашли родственников, которые наследуют ее имущество и, возможно, восстановят расширенные семейные связи".

Напомним, женщина однажды проснулась без воспоминаний о последних 30 годах своей жизни. Она была уверена, что она подросток из 80-х.

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