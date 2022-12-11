Женщина неожиданно родила в туалете самолета: она не знала, что беременна

В самолете находились двое врачей и медсестра, которые смогли оказать помощь роженице.

Молодая женщина неожиданно родила на борту самолета KLM, летевшего из Эквадора в нидерландский город Амстердам.

Об этом сообщает digi24 со ссылкой на заявление больницы Spaarnse Gasthuis в Нидерландах, где находится пассажирка.

За несколько часов до приземления самолета женщина пожаловалась на боль в животе и ушла в туалет. Там после нескольких коротких схваток она родила мальчика. В самолете находились двое врачей и медсестра, которые смогли оказать помощь роженице.

Молодая женщина была доставлена в больницу после приземления в аэропорту Схипхол. Как сообщили в больнице, молодая женщина даже не подозревала, что беременна.

Своего новорожденного сына она назвала Максимилианом в честь одного из мужчин, пришедших ей на помощь.

И мать, и малыш теперь чувствуют себя хорошо. Для роженицы оформили необходимые документы, чтобы она могла продолжить свое путешествие в Мадрид, как изначально планировалось.

Это происшествие также подтвердили в авиакомпании.

Напомним, в начале этого года украинка, отправившаяся в путешествие по Европе, родила во время экскурсионного тура. Женщина была на 7-м месяце беременности, чувствовала себя хорошо и даже представить не могла, что роды будут преждевременно. Другим шоком для семьи стал счет, выставленный им клиникой.

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