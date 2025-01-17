Женщина незаметно проползла на самолет, преодолев несколько препятствий – фото

Ей удалось проползти через несколько контрольно-пропускных пунктов.

Женщине удалось пробраться на рейс в Международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде, Сербия. Ее поймали только тогда, когда она уже была в самолете.

Об этом сообщает The Sun.

На видео, снятом камерами наблюдения, видно, как неизвестная женщина, успешно преодолев первое препятствие в виде паспортных ворот, решает, что встать было бы слишком подозрительно, и продолжает ползти под следующими барьерами, вместо того чтобы просто обойти их. Так ей удалось проползти через несколько контрольно-пропускных пунктов.

Вся эта территория, похоже, полностью лишена людей, что позволяет ей успешно выполнить свою миссию.

Женщина незаметно проползла на самолет / Фото: CZ/newsX

Женщина незаметно проползла на самолет / Фото: CZ/newsX

Женщина как-то долетела до рейса Wizz Air на Мальту, даже смогла сесть на борт без билета или посадочного талона.

Лишь когда она вошла в самолет и не смогла показать бортпроводникам свой посадочный талон, ее поймали.

Служба безопасности была немедленно предупреждена, и таинственную женщину вывели из самолета. Полиция подтвердила, что путешественнице предъявили обвинение в незаконном проникновении.

Сообщается, что женщина прибыла в Белград рейсом из Франции после того, как ее депортировали по неизвестной причине. Кроме того, непонятно, намеревалась ли она нанести кому-то вред своим трюком.

Соответствующие организации, в частности, Управление гражданской авиации, начали расследование.

Напомним, пассажиры самолета вылетели в 2025 году, а приземлились в 2024-м. Они дважды отпраздновали Новый год.

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