Женщина-"ниндзя" год жила в вывеске на крыше супермаркета: как она туда забралась и обустроилась

Все это время никто ее не замечал.

Бездомную женщину из штата Мичиган, США, нашли в вывеске на крыше супермаркета Family Fare в Мидленде. Она жила там около года, и никто ее не замечал.

Об этом пишет Oddity Central.

34-летнюю женщину, имя которой не называется, нашли в вывеске, когда подрядчики, заинтересованные удлинителем на крыше, решили проследить за проводом. Он привел их внутрь рекламной вывески, где подпольная гостья устроила себе уютное гнездышко с полом, компьютером и кофеваркой. Она рассказала полиции, что работает в другом месте, но не имеет собственного жилья и живет здесь уже около года.

"Она была бездомной", — сказал офицер Бреннон Уоррен из полицейского управления Мидленда. "Это история, заставляющая вас почесать затылок, просто кто-то живет на вывеске. Люди видели ее время от времени, а потом она внезапно исчезла. Никто не знал, куда она ушла, но никто никогда не указывал и не думал, что она может оказаться. на крыше".

Женщина не рассказала полиции, как она обнаружила, что в вывеску супермаркета можно попасть через дверь на крыше, и как она вообще туда попала незаметно для людей, ведь там не было лестницы, которой можно было бы подняться. Полиция окрестила ее "крышевым ниндзя" за то, что она по собственному усмотрению входила и выходила из вывески на крыше.

За время, которое она провела над супермаркетом, женщина успела уложить пол и получить доступ к электричеству через розетку на крыше. Полиция нашла мини-стол, компьютер и принтер, одежду и другие вещи, которые можно увидеть в среднестатистическом доме.

Обнаружив условия проживания женщины, полицейские попросили ее уйти, и она согласилась сразу после того, как извинилась за любые неудобства. Как сообщается, она отказалась обращаться в службы для бездомных лиц. Никаких обвинений против нее не выдвигали.

"Она извинилась и продолжила свой путь. Куда она пошла дальше, я не знаю", — сказал офицер.

Напомним, подросток живет в поезде ради экономии. Он рассказал, сколько тратит денег в год.

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