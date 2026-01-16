Женщина ночью обнаружила в своей постели гигантскую змею: мужа шокировала ее реакция

Ковровый питон залез в спальню через окно. Фото: Рейчел Блур

В австралийском Бризбене в этот понедельник, 12 января, произошел ужасный и одновременно курьезный инцидент. Местная жительница Рэйчел Блур очнулась от того, что на ее груди лежит что-то тяжелое. Полусонная женщина решила, что это ее собака, и протянула руку, чтобы погладить любимца , но почувствовала под пальцами «что-то гладкое, скользящее».

Об этом пишет BBC.

«На тебе питон»

Рэйчел инстинктивно спряталась под одеяло, натянув его к шее, и разбудила мужчину. Он включил свет и подтвердил худшие опасения — в супружеской постели спокойно отдыхала гигантская змея.

"Он говорит: "О, крошка. Не двигайся. На тебе где-то 2,5-метровый питон"", - рассказала Блур.

Первыми словами женщины была брань, а затем она приказала мужчине вывести собак из спальни.

«Я подумала: если мой далматинец поймет, что здесь змея… это будет кровавая бойня», – объяснила она.

Бегство и «депортация» змеи

Пока испуганный мужчина выводил собак из комнаты (и, по словам Рэйчел, предпочел бы остаться с ними за дверью), женщина принялась осторожно ускользать из-под одеяла. Змеей оказался ковровый питон – неядовитый вид, распространенный в Австралии. Он был настолько длинным, что его тело обратилось несколькими кольцами на кровати, а хвост все еще свисал из оконных жалюзи, сквозь которые он и попал в спальню.

Хвост змеи свисал в окно. Фото: Рэйчел Блур

Выскользнув из кровати, Рэйчел спокойно вытолкнула змею обратно в окно.

«Я схватила его, и даже тогда он не выглядел слишком испуганным. Он просто чуть-чуть шевелился в моей руке», — вспоминает австралийка.

Лягушки страшнее змей

Рейчел объяснила свое спокойствие тем, что выросла в сельской местности и раньше сталкивалась со змеями.

«Я думаю, если ты спокоен — они тоже спокоен», — говорит она.

Однако Рейчел призналась, что есть существо, которое могло бы вызвать у него истерику — это камышовая лягушка, ядовитый вредитель.

«Я их просто не переношу, меня от них буквально тошнит. Если бы это была камышовая лягушка, я бы ужасно испугалась», — добавила женщина.

Представление отмечает, что в результате этого ночного происшествия ни люди, ни животные не пострадали.

Напомним, на киевской Оболони волк, которого женщина держала в квартире , покусал хозяйку. Полиция обнаружила в доме еще и мертвую лису.