Женщина облизывала собственные фекалии и 5 раз заразилась стрептококком: зачем она это делала

Теперь она следит, чтобы экскременты "были чистыми".

Звезда OnlyFans из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, Стелла Бери ошарашила признанием.

Она рассказала, что слизывала свои экскременты с людей.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Продавая откровенный контент о себе на платформе, женщина зарабатывала до 285 000 долларов в месяц. Она отметила, что у нее нет границ, когда дело доходит до того, что она может заработать деньги.

Фото: instagram.com/ana1princ3ss

Впрочем, в результате игры с фекалиями она пять раз заразилась стрептококком – бактериальной инфекцией, вызывающей боль в горле, сыпь, мышечную боль и отек, тошноту и рвоту.

"Вы знаете, у меня на самом деле нет никаких пределов, это безумие, но у меня их нет. Я пять раз подхватывала стрептококк, слизывая собственные фекалии с людей. И мне это понравилось", — прокомментировала она в своем TikTok.

Фото: instagram.com/ana1princ3ss

Она рассказала, что раньше загружала контент на свой OnlyFans, но больше не может, потому что платформа уже не предполагает ничего "грязного".

В комментариях юзеры назвали Стеллу "отвратительной". Но она ответила на негативную реакцию, заявив, что не занимается этим регулярно.

"Я также не делаю этого с другими людьми, чтобы не заразиться от них стрептококком, и поэтому я не подхватываю его уже больше года", — сказала она.

Фото: instagram.com/ana1princ3ss

Однако в разделе комментариев она рассказала, что все еще делает это довольно часто, написав: "Я бы соврала, если бы сказала, что не делала этого дважды на прошлой неделе. Чисто".

Напомним, у 31-летней женщины из австралийского штата Квинсленд обнаружили два влагалища и две матки. Теперь она снимает ролики для OnlyFans.

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