Женщина обманом заставила мужа продать почку, украла деньги и сбежала с любовником

Индийская женщина обвиняется в том, что она обманом заставила мужа продать свою почку на черном рынке, чтобы профинансировать обучение их дочери, а затем украла деньги и сбежала со своим любовником.

Об этом пишет Oddity Central.

Женщина из Западной Бенгалии месяцами пыталась убедить своего мужа продать одну из почек, чтобы профинансировать высшее образование их дочери и устроить ее замужество в будущем.

Хотя сначала мужчина не хотел этого делать, в конце концов он поверил, что его жертва улучшит финансовое положение семьи и обеспечит будущее ребенка. Он потратил год на поиски покупателя на черном рынке, поскольку продажа человеческих органов незаконна в Индии уже более трех десятилетий, но наконец нашел его около трех месяцев назад.

Пройдя мучительную процедуру, он доверил деньги за свою почку (1 миллион рупий или $11 500) жене, но она украла их и сбежала с другим мужчиной.

Муж с разбитым сердцем узнал, что настоящая причина, по которой жена заставляла его продать одну из почек, не имела ничего общего с благополучием их ребенка. Некоторое время назад она познакомилась через Facebook с мужчиной из Баракпора, и со временем у них завязались романтические отношения. Она планировала бросить семью и переехать к любимому, но решила сначала выжать из мужа все до последней копейки.

После исчезновения жены вместе с семейными сбережениями мужчина подал заявление в местную полицию, которая разыскала женщину в Баракпоре. Муж, его 10-летняя дочь и родители поехали в Баракпор, чтобы встретиться с бросившей их женщиной, но ее не удалось убедить. Несмотря на мольбы, женщина отказалась открыть дверь и даже сказала мужу, что он может делать все, что захочет, а она вскоре подаст на развод.

Напомним, сын искусно обманул мошенников и вернул $21 000, которые они украли у его отца. Он похвастался, как проучил злоумышленников.

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