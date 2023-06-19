Женщина обменяла шпильку для волос на дом: как ей это удалось (видео)

Американка Деми Скиппер, которая в мае в 2020 году начала проект Trade Me Project, выменяла шпильку для волос на дом.

Об этом пишет ladbible.com.

Все началось с того, что 30-летняя женщина натолкнулась на историю Кайла Макдональда, в которой он подробно рассказал, как ему за год удалось обменять канцелярскую скрепку на двухэтажный дом.

Она решила сделать то же самое через 15 лет.

Заколка Деми / Фото: instagram.com/trademeproject

Впервые Деми выменяла шпильку на бижутерию. Далее на очки, пылесос, сноуборд, Apple TV, дизайнерские кроссовки, приставку Xbox, MacBook Pro, бриллиантовые бусы и тренажер.

Она проводила бесчисленное количество часов, отыскивая в Сети потенциальные транзакции. Также Скиппер писала тысячи сообщений в Facebook. Однажды ее даже заблокировали на платформе из-за ее "подозрительной активности".

Но она не останавливалась и дело дошло до дорогих вещей: авто Honda CRV, три трактора и трейлер, стоимость которого 40 тысяч долларов. Именно его в ноябре в 2021 году Деми выменяла на дом в Кларксвилле, штат Теннесси.

"Как только я увидела дом передо мной, я была шокирована: "Святое дерьмо, эти ключи от этого дома, и я владею им. И тогда я плакала во дворе. Я уверена, что сосед подумал что-то вроде: "Что за черт, наша новая соседка сумасшедшая". Это было действительно очень сюрреалистично", – вспомнила она.

Впоследствии Деми поделилась со своими 267 тысячами подписчиков в Instagram, как отремонтировала свой дом.

Она опубликовала видео, на котором показаны сравнения "до" и "после".

Пользователи были ошеломлены этой историей.

Ты удивительна. Ты сделала нереальное

Так красиво! Какая удивительная работа!

Я так радуюсь за тебя! Молодец

Ты это сделала! Да, но я очень завидую, мне нужен этот дом

Напомним, девушка потратила 150 тысяч долларов на "гиперженское тело" и осталась недовольна. Она показала фото до и после.

Читайте также: