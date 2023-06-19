Женщина обменяла шпильку для волос на дом: как ей это удалось (видео)

Она похвасталась своим домом.
Американка Деми Скиппер, которая в мае в 2020 году начала проект Trade Me Project, выменяла шпильку для волос на дом.
Об этом пишет ladbible.com.
Все началось с того, что 30-летняя женщина натолкнулась на историю Кайла Макдональда, в которой он подробно рассказал, как ему за год удалось обменять канцелярскую скрепку на двухэтажный дом.
Она решила сделать то же самое через 15 лет.
Впервые Деми выменяла шпильку на бижутерию. Далее на очки, пылесос, сноуборд, Apple TV, дизайнерские кроссовки, приставку Xbox, MacBook Pro, бриллиантовые бусы и тренажер.
Она проводила бесчисленное количество часов, отыскивая в Сети потенциальные транзакции. Также Скиппер писала тысячи сообщений в Facebook. Однажды ее даже заблокировали на платформе из-за ее "подозрительной активности".
Но она не останавливалась и дело дошло до дорогих вещей: авто Honda CRV, три трактора и трейлер, стоимость которого 40 тысяч долларов. Именно его в ноябре в 2021 году Деми выменяла на дом в Кларксвилле, штат Теннесси.
"Как только я увидела дом передо мной, я была шокирована: "Святое дерьмо, эти ключи от этого дома, и я владею им. И тогда я плакала во дворе. Я уверена, что сосед подумал что-то вроде: "Что за черт, наша новая соседка сумасшедшая". Это было действительно очень сюрреалистично", – вспомнила она.
Впоследствии Деми поделилась со своими 267 тысячами подписчиков в Instagram, как отремонтировала свой дом.
Она опубликовала видео, на котором показаны сравнения "до" и "после".
Пользователи были ошеломлены этой историей.
- Ты удивительна. Ты сделала нереальное
- Так красиво! Какая удивительная работа!
- Я так радуюсь за тебя! Молодец
- Ты это сделала! Да, но я очень завидую, мне нужен этот дом
Напомним, девушка потратила 150 тысяч долларов на "гиперженское тело" и осталась недовольна. Она показала фото до и после.
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