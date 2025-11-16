- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 1 мин
Женщина обнаружила на своем чердаке любовные письма времен Первой мировой войны
В письмах солдат иногда жаловался на жизнь и признавался девушке в любви.
Жительница города Дарем, США, Лаура Тонкин случайно обнаружила на своем чердаке любовную переписку 100-летней давности.
Об этом пишет WRAL.
Тонкина рассказала, что любит коллекционировать старые вещи, но до ремонта чердака даже не задумывалась, какие артефакты прячутся там. Рабочие обнаружили на ее чердаке старые, кое-где порванные письма, написанные Джоном Б. Усли.
Впоследствии Лаури поняла, что перед ней — любовная переписка времен Первой мировой войны.
Выяснилось, что Джон сражался во Франции и переписывался с любимой по имени Ома. Тогда ему было около 20 лет. Он рассказывал Оми о тяжестях солдатской жизни и жаловался на военную цензуру. Однако в большинстве писем Джон все же признавался девушке в любви.
После обнаружения писем Лаура обнаружила могилу Джона. Рядом с ним был похоронен Ому. Она стала его супругой.
Лаура предположила, что предыдущий владелец дома мог дружить с Джоном. Она решила хранить письма, пока их не заберет какое-нибудь историческое общество или родственник пары.
Напомним, в США женщина во время ремонта старого дома открыла секретный шкаф прошлого столетия.