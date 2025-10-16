Женщина обнаружила жуткую тайну за дверью шкафа в детской комнате

Крыса / © unsplash.com

Шокирующая находка в Бруклине в Нью-Йорке всколыхнула местных жителей. Американка годами вела безнадежную войну с нашествием крыс и мышей в своей квартире, пока не узнала о жуткой правде, скрывавшейся за шкафом в детской комнате.

Об этом пишет Newsweek.

36-летняя Сиара, проживающая в своей квартире с 2018 года, рассказала, что почти сразу столкнулась с проблемой грызунов. Однако настоящая причина стала известна только сейчас, когда к ней пришли ремонтники. Они должны были залатать дыру в стене, но то, что они там увидели, поразило всех.

«Я узнала о железнодорожной станции, когда ремонтники пришли залатать дыру в шкафу в детской комнате. Я была в шоке, что железнодорожная станция оказалась соединена с детской комнатой», — рассказала женщина.

Ошеломленная женщина сняла находку на видео и выложила в Instagram. Ролик мгновенно стал вирусным, набрав более 1,7 миллионов просмотров. На кадрах видна огромная зияющая дыра за детским шкафом, который ведет прямо к тоннелям метрополитена — настоящего питомника крыс.

Дыра в квартире, ведущей прямо к станции метро / © Newsweek

«Крысиная чума» Нью-Йорка

Проблема грызунов для Нью-Йорка не нова. По данным экспертов, в городе проживает около 3 миллионов крыс, и их популяция стремительно растет. Именно Бруклин является одним из лидеров этого антирейтинга — здесь количество крыс выросло на 56%. Ситуация настолько критична, что мэр города Эрик Адамс назначил специального человека на должность «крысиного царя» с бюджетом в 3,5 миллиона долларов на борьбу с грызунами, которых он назвал «врагом общества номер один».

