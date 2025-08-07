Женщина обратилась в суд, потому что 20 лет ничего не делала, но получала зарплату

Женщина возмущена, потому что она 20 лет ничего не делала и получала зарплату / © pixabay.com

Реклама

Во Франции женщина требует наказать работодателя, потому что она 20 лет получала зарплату, однако сидела дома и ничего не делала.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Для некоторых людей получать зарплату в течение двух десятилетий, не делая ничего, может показаться сбывшейся мечтой.

Реклама

Француженка Лоранс Ван Вассенхово рассказала, что она 20 лет ничего не делала на работе, хотя получала зарплату. Женщина отмечает, что это стало психологическим кошмаром — и теперь она подает иск против своего работодателя за «принудительное бездействие», которое «сделала ее невидимой» на рабочем месте.

59-летняя женщина подала иск против одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Европы — Orange, за дискриминацию, утверждая, что ее оставили в должности без задач, без обязанностей и без человеческих контактов более 20 лет.

Мать двоих детей была полна амбиций, когда в 1993 году присоединилась к France Télécom, которая сейчас известна как Orange, но после того, как у нее развилась эпилепсия и гемиплегия, то есть паралич, поражающий только одну сторону тела, она не могла работать.

Из-за проблем со здоровьем Лоуренс, имеющая образование в области управления персоналом, была переведена на более сидячую работу секретаря.

Реклама

Однако то, что казалось разумным решением, быстро превратилось в двадцатилетнюю профессиональную неопределенность.

В 2002 году, вскоре после перехода из France Télécom в Orange, она заявила, что подала прошение о переводе в другой регион Франции.

Однако позже оценка состояния здоровья на рабочем месте определила, что она не пригодна для этой должности и была переведена в резерв.

Лоуренс сказала, что, несмотря на то, что ей выплачивали зарплату, это не спасло ее от выселения и борьбы за выживание.

Реклама

«Мне платили, да. Но ко мне относились так, будто я не существовала», — сказала она.

Француженко утверждала, что компания перевела ее в режим ожидания, затем в отпуск по болезни, а затем предложила ей уйти на пенсию из-за ее инвалидности.

Лоренс говорит, что потому, что она 20 лет ничего не делала на работе, у нее началась депрессия.

В своем иске она обвиняет Orange в невыполнении своей юридической обязанности обеспечить ее медицинские нужды и предоставить ей полноценную работу, что является требованием французского трудового законодательства.

Реклама

Согласно французскому трудовому законодательству, работодатели обязаны приложить реальные усилия, чтобы найти альтернативную должность для работников, которые с медицинской точки зрения не могут продолжать выполнять свои первоначальные обязанности.

Она утверждает, что, несмотря на неоднократные просьбы об обучении, переводе или поддержке, она оставалась в состоянии «вынужденного бездействия».

Лоренс утверждала, что даже после жалобы в правительство и Высший совет по борьбе с дискриминацией в 2015 году ситуация не улучшилась.

«Получать зарплату, сидя дома, не работая — это не привилегия. Это очень тяжело выдержать», — рассказала женщина.

Реклама

Ее адвокат Дэвид Набет-Мартин утверждает, что Orange не выполнила своего обязательства по обеспечению разумных условий на рабочем месте, и что столь длительное отстранение от работы является дискриминацией в соответствии с французским трудовым законодательством.

Orange сообщила французскому изданию La Dépêche, что компания учла «личную социальную ситуацию» Лоренс и обеспечила ей наилучшие возможные условия в ее отсутствие на работе.

Телекоммуникационный гигант также утверждал, что рассматривал возможность ее возвращения на работу в новой должности, хотя это так и не произошло, поскольку в то время она часто находилась на больничном.