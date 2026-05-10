- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 858
- Время на прочтение
- 3 мин
Женщина обвинила кафе в добавлении ртути к напитку, но правда оказалась другой
Расследование показало, что опасное вещество, вероятно, подбросил ее собственный парень.
В Китае женщина подала жалобу на популярную сеть кафе с молочным чаем после того, как заявила, что нашла в своем напитке ртуть.
История быстро получила огласку в соцсетях и вызвала волну обсуждений по поводу безопасности пищевых продуктов. Однако впоследствии выяснилось, что заведение не имело отношения к инциденту, пишет SCMP.
Жительница провинции Аньхой по фамилии Чжан заявила, что 27 апреля ее парень купил ей напиток в сети кафе «Чаги». По словам женщины, сначала напиток был нормальным, однако после нескольких глотков она почувствовала в нем мелкие жесткие гранулы.
Чжан объяснила, что эти частицы «не походили на шарики тапиоки». Она пережевывала их и поняла, что они слишком жесткие. Когда женщина выплюнула содержимое, увидела маленькие серебристые кусочки, которые, по ее мнению, были ртутью.
После этого она обратилась в магазин с жалобой. Работники заведения ответили, что такое невозможно на производстве, и посоветовали обратиться в полицию.
Женщина сообщила об инциденте правоохранителям, а также обратилась в местную ассоциацию по защите прав потребителей. Кроме того, она опубликовала свою историю в Интернете, поэтому ситуация быстро стала резонансной.
В соцсетях начали активно обсуждать возможные проблемы безопасности продуктов питания, а часть пользователей раскритиковала бренд молочного чая.
В сети заявили, что серьезно относятся к ситуации и готовы сотрудничать с полицией и органами рыночного контроля.
Уже на следующий день к делу присоединились местные чиновники. Результаты проверки оказались неожиданными для многих.
29 апреля следственная группа сообщила, что все ингредиенты и процессы приготовления напитков в заведении отвечали стандартам безопасности. Также правоохранители заявили, что «посторонний предмет» в напитке был «подброшен покупателем».
Следователи сообщили о задержании подозреваемого и начале расследования. Имени человека, подозреваемого в отравлении, официально не называли.
Впрочем, пользователи соцсетей вспомнили предыдущий рассказ Чжан и предположили, что ртуть в напиток мог добавить именно ее парень.
"Это попытка убийства", - написал один из комментаторов.
"Я сразу понял, что ртуть не могла взяться из магазина. Зачем кафе вообще ее хранить?" – отметил другой.
Еще один пользователь добавил: "Бедный бренд молочного чая, который безосновательно обвинили".
О серьезных проблемах со здоровьем у Чжан не сообщалось. В то же время врачи отмечают, что отравление ртутью может быть чрезвычайно опасным, а в тяжелых случаях смертельным.
Считается, что острое отравление может возникнуть при контакте с концентрацией ртути более 1,2 мг на кубический метр.
Среди симптомов острого отравления ртутью – поражение дыхательной и пищеварительной систем, боль в груди, сыпь, сильная усталость и диарея.
Хроническое отравление может приводить к тремору, нейропсихиатрическим расстройствам и проблемам с почками.
В тяжелых случаях ртуть способна вызвать множественную недостаточность органов и смерть.
Согласно законодательству Китая, добавление ртути или других опасных веществ в пищу является уголовным преступлением. За это нарушителям может грозить от трех до десяти лет заключения, а в случаях тяжелых последствий даже смертная казнь.
Напомним, школьница отравила одноклассников "витаминами", которые принесла в лицей.