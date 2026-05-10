Женщина обвинила кафе в добавлении ртути к напитку, но правда оказалась другой

Реклама

В Китае женщина подала жалобу на популярную сеть кафе с молочным чаем после того, как заявила, что нашла в своем напитке ртуть.

История быстро получила огласку в соцсетях и вызвала волну обсуждений по поводу безопасности пищевых продуктов. Однако впоследствии выяснилось, что заведение не имело отношения к инциденту, пишет SCMP.

Жительница провинции Аньхой по фамилии Чжан заявила, что 27 апреля ее парень купил ей напиток в сети кафе «Чаги». По словам женщины, сначала напиток был нормальным, однако после нескольких глотков она почувствовала в нем мелкие жесткие гранулы.

Реклама

Чжан объяснила, что эти частицы «не походили на шарики тапиоки». Она пережевывала их и поняла, что они слишком жесткие. Когда женщина выплюнула содержимое, увидела маленькие серебристые кусочки, которые, по ее мнению, были ртутью.

После этого она обратилась в магазин с жалобой. Работники заведения ответили, что такое невозможно на производстве, и посоветовали обратиться в полицию.

Женщина сообщила об инциденте правоохранителям, а также обратилась в местную ассоциацию по защите прав потребителей. Кроме того, она опубликовала свою историю в Интернете, поэтому ситуация быстро стала резонансной.

В соцсетях начали активно обсуждать возможные проблемы безопасности продуктов питания, а часть пользователей раскритиковала бренд молочного чая.

Реклама

В сети заявили, что серьезно относятся к ситуации и готовы сотрудничать с полицией и органами рыночного контроля.

Уже на следующий день к делу присоединились местные чиновники. Результаты проверки оказались неожиданными для многих.

29 апреля следственная группа сообщила, что все ингредиенты и процессы приготовления напитков в заведении отвечали стандартам безопасности. Также правоохранители заявили, что «посторонний предмет» в напитке был «подброшен покупателем».

Следователи сообщили о задержании подозреваемого и начале расследования. Имени человека, подозреваемого в отравлении, официально не называли.

Реклама

Впрочем, пользователи соцсетей вспомнили предыдущий рассказ Чжан и предположили, что ртуть в напиток мог добавить именно ее парень.

"Это попытка убийства", - написал один из комментаторов.

"Я сразу понял, что ртуть не могла взяться из магазина. Зачем кафе вообще ее хранить?" – отметил другой.

Еще один пользователь добавил: "Бедный бренд молочного чая, который безосновательно обвинили".

Реклама

О серьезных проблемах со здоровьем у Чжан не сообщалось. В то же время врачи отмечают, что отравление ртутью может быть чрезвычайно опасным, а в тяжелых случаях смертельным.

Считается, что острое отравление может возникнуть при контакте с концентрацией ртути более 1,2 мг на кубический метр.

Среди симптомов острого отравления ртутью – поражение дыхательной и пищеварительной систем, боль в груди, сыпь, сильная усталость и диарея.

Хроническое отравление может приводить к тремору, нейропсихиатрическим расстройствам и проблемам с почками.

Реклама

В тяжелых случаях ртуть способна вызвать множественную недостаточность органов и смерть.

Согласно законодательству Китая, добавление ртути или других опасных веществ в пищу является уголовным преступлением. За это нарушителям может грозить от трех до десяти лет заключения, а в случаях тяжелых последствий даже смертная казнь.

Напомним, школьница отравила одноклассников "витаминами", которые принесла в лицей.

Новости партнеров